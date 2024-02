Ricky Rubio es concentra amb la selecció a Saragossa

Ricky Rubio, la gran novetat a la llista de Sergio Scariolo en la convocatòria de la selecció espanyola per a la finestra de la fase de classificació per a l’Eurobàsquet 2025, es va unir ahir a la concentració del combinat estatal a Saragossa, amb la qual cosa podria tornar a les pistes després de mesos apartat per problemes de salut mental. Rubio firmar pel Barça després de desvincular-se de l’NBA, però encara no ha tingut minuts des que va deixar temporalment el bàsquet a l’estiu.