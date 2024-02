Guardons per a Anna Salvat i Victòria Porta

Anna Salvat i Victòria Porta, jugadores del Vila-sana, van ser premiades ahir per la Federació Catalana de Patinatge, en el curs de la cinquena edició de la Gala del Patinatge Català, que es va celebrar a la Sala Oriol Martorell, a l’Auditori de Barcelona, davant d’uns 300 convidats. Anna Salvat i Victòria Porta van rebre el Trofeu a l’Excel·lència per haver-se proclamat campiones d’Europa com a integrants de la selecció espanyola d’hoquei.

El Vila-sana ocupa la segona posició a l’OK Lliga femenina, a només tres punts del líder, el Palau de Plegamans, i Victòria Porta és la quarta màxima golejadora de la Lliga, amb 18 gols. L’equip afronta aquest dissabte, dia 24, un transcendental partit de Champions. Rep el Benfica (19.00) i si guanya per més de dos gols tindrà el pas virtual a la següent fase.