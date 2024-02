Márquez ja voreja el podi tot i patir la primera caiguda

S’ha acabat la pretemporada de MotoGP i Marc Márquez ho va fer escalant dotze posicions respecte al dia anterior i retallant sis dècimes amb el cap. I tot això el dia en què va patir la primera caiguda al manillar de la Ducati, quan estava en ple simulacre de cursa. L’havia programat a 20 voltes, però se’n va anar a terra a la 12. Va ser sense conseqüències i conscient que podia passar.

“La valoració de la pretemporada, que és una miqueta el que fas l’últim dia, és bona, perquè ha estat sòlida i sense posar-nos nerviosos, respectant els temps que tocaven per conèixer la moto. És cert que avui [ahir] ha estat el primer dia en què he apujat la intensitat a sobre de la moto, el primer dia en què he dit: “Si caic, caic.” I de fet ha arribat la primera caiguda, però tocava. Era l’últim dia de la pretemporada i tocava apujar aquest punt. En el simulacre de cursa m’anava desafiant a mi mateix, perquè hi ha punts en els quals s’ha de millorar, sobretot respecte a Pecco, Bastianini i Martín, que són els que tinc de referència a la mateixa fàbrica. Ja veurem què passa al GP, tot i que encara estem una mica lluny d’aquests tres o quatre pilots que estan marcant la diferència,” va assenyalar el vuit vegades campió del món.El de Cervera va millorar les seues prestacions i es va situar quart a tres dècimes de Bagnaia, que va arrasar en la segona jornada de test a Qatar, en la qual es va convertir en el primer pilot de la història a baixar del 1:51 al Circuit Internacional de Lusail, i enviant un contundent missatge als seus rivals pel títol. El vigent campió del món, que ja va dominar en la primera jornada al traçat asiàtic, va firmar un extraordinari 1:50.952, la primera volta per sota de 1:51 mai registrada sobre dos rodes a Lusail, per encapçalar la taula de temps al davant del seu company i compatriota Enea Bastianini (Ducati) i Aleix Espargaró (Aprilia), a tres dècimes de Pecco. Per la seua banda, Àlex Márquez va tancar el test amb el tretzè lloc. “En comparació amb el novembre, les sensacions han millorat molt, perquè en l’última cursa aquí vam patir molt”, va dir.