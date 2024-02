Espanya cau contra Letònia en el retorn de Ricky Rubio a la competició

La selecció espanyola va punxar ahir de nou contra Letònia, com en l’últim Mundial, i no va poder celebrar amb victòria el retorn, després de superar els problemes de salut mental, de Ricky Rubio, que va partir de titular i va ser a pista gairebé 21 minuts. El debut en el camí cap a l’Eurobàsquet 2025 en el qual defensa el títol aconseguit a Berlín va començar malament per a Espanya, que va tornar a caure contra el combinat bàltic, en un xoc en el qual va patir per contenir la línia exterior. El conjunt de Sergio Scariolo va resistir gràcies a l’encomiable feina defensiva que no va estar acompanyada d’encert ofensiu (37,1%), cosa que va resultar clau per a la derrota. A més, va arribar acompanyada de la mala notícia de la lesió al turmell de Joel Parra quan només s’havien disputat cinc minuts, la qual cosa li va impedir de seguir a la pista.