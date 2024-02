El corredor romanès Raul Butaci (BigK), establert des de fa anys a Tornabous, va ser el gran protagonista de la Transgrancanaria. Amb un temps de 13 hores, 22 minuts i 32 segons, Butaci es va convertir en el guanyador de la 25 edició de la Classic, la prova reina de la Transgrancanaria i una de les curses més destacades del món d’ultra trail, després de recórrer 126 quilòmetres amb 6.800 metres de desnivell positiu. Butaci va explicar ahir que “guanyar la Transgrancanaria és un somni fet realitat” i va revelar que no “m’ho esperava. Era complicat perquè competia amb molts corredors d’elit i amb un alt nivell”. L’any passat ja va participar en la prova i aquest es va presentar amb l’únic objectiu de “millorar el meu temps, de manera que vaig fer un entrenament específic i vaig millorar la nutrició”. A causa de les inclemències del temps, va ser una de les edicions més exigents dels últims anys, una cosa que creu que el va beneficiar: “Anava amb els deures fets, ja que l’any passat vaig patir molt en els últims 40 quilòmetres, i en aquesta ocasió vaig gestionar millor la situació i em vaig posar la tèrmica abans de temps per gastar menys energia”. Butaci va comentar que “a les dos hores de sortir va començar a ploure i no va parar fins a les 10.00. Durant les més de 13 hores vam passar per tres o quatre fases molt diferents (fred, pluja, vent i calor) i en alguns moments la sensació tèrmica va arribar a ser d’una temperatura sota zero”. Butaci va liderar la prova a partir del punt de control de Tejeda, en el quilòmetre 66 de la carrera. Malgrat això, va reconèixer que “tenir a pocs minuts Miguel Heras, tot un referent, no et permet estar tranquil”. Raul Butaci va arribar ahir a Tornabous, on l’esperaven veïns i amics per felicitar-lo. “Ha estat molt emocionant, no m’ho esperava, ja que a l’aeroport m’han rebut els meus pares i la meua parella, i després a Tornabous molta gent del poble i amics”. El flamant guanyador de la Transgrancanaria va destacar que dedicarà els propers dies a “descansar, recuperar-me físicament i reflexionar de tot el que he aconseguit, perquè encara no soc conscient del que significa aquesta victòria”, tot això per després enfocar el calendari i poder arribar al final de la temporada.