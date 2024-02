La Lliga Ponent s'amplia

detail.info.publicated Xavier Pujol detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La Lliga Ponent, que va començar la seua etapa el 2012 quan l’empresa de cronometratge Iter5 va agafar el testimoni de la Lliga Interclubs, continua creixent. Després de consolidar la disciplina de carreres populars, la batejada com a Run, que aquests dos últims anys ha tingut una cinquantena de proves de mitjana en el seu circuit repartides per tota la província, l’empresa impulsora va crear el 2020 la Lliga Ponent de BTT, que consta de tres curses, i aquest any ha fet un pas més estrenant una tercera competició centrada en el trail.

Aquest nou circuit de carreres de muntanya consta de set proves, dos de les quals ja s’han disputat aquest mes, concretament la Serra de Puigverd i el Sagrat Cor d’Alguaire. Completen el calendari El Mirador del Pla de la Font (14 d’abril), Sant Salvador de Torrent de Cinca (28 d’abril), Marató Valls de Cardós (18 de maig), la Montpedró d’Ivars de Noguera (6 d’octubre) i el Trenkacames de Rosselló, que encara no té data fixada.Des d’Iter5 es valora la possibilitat de crear aquest mateix any dos circuits de trail, un de més assequible per als atletes que s’inicien, amb poc desnivell i en el qual inclourien la majoria de proves que estan actualment al calendari, i un altre de més exigent i amb un desnivell més pronunciat per als ja experimentats. “Les proves que tenim ara a la Lliga Ponent són de desnivells mitjans i ens agradaria oferir dos productes, un per als que s’inicien en el trail i un altre per als que hi estan més bregats”, explica Eduard Aixàs, un dels socis d’Iter5 juntament amb Enric Burgués.Quant a la Lliga Ponent de BTT es manté amb tres proves, la Xallenge David Duaigües, que es disputa aquest diumenge a Almatret; la BTT Montmaneu 494 de Seròs, que se celebrarà el 17 de març, i els Secans de la Noguera d’Algerri, programada per al 20 i 21 d’abril. Quant al circuit Run, el nombre de proves s’ha estabilitzat en les 50, atansant-se a les xifres que hi havia abans de la pandèmia de la covid.Recentment es va celebrar a les Borges Blanques la gala de lliurament de premis de la Lliga Ponent. En aquest sentit, els guanyadors absoluts de la competició atlètica de 10 quilòmetres van ser Òscar Aran (Finques Prats Runners) i la independent Laura Soplón, mentre que Emanuel Sebilan (Finques Prats Runners) i Rosamari Carulla (Logiesport Guineu) es van emportar la plata i Antonio Vera (CUCE Mollerussa) i Rubí Torres (Xafatolls) el bronze.En els 5 quilòmetres, Juanma Fernández (Finques Prats Runners) va guanyar el títol seguit d’Albert Marsol (Zona Esport) i Albert Manresa (CA Borges), mentre que Karla Díaz (Xafatolls) es va endur la victòria global en dones, davant de M. Carme Altisent (CE Linyola) i Dafne Díaz (Xafatolls). El club més guardonat de tota la Lliga Ponent va ser el Clos Pons Thai Runners, que es va imposar en les dos distàncies.Pel que fa a la competició de BTT, que complia la quarta edició, els guanyadors van ser Andrés Sisó (Vulcon Cyclon Autogoya) i Mònica Domínguez (CCSprintbike). Héctor Guiral de Dios (CC Fraga) i Joaquín Reyes (CC Fraga) van completar el podi masculí i Núria Morreres (The Cycle Box Crew) i Paula Sucarrat (CC Villablareix) el femení.

La Montsec Ultra Trail voreja el ple a un mes de la cita

A falta d’un mes perquè se celebri la Montsec Ultra Trail (5 i 6 d’abril), la mítica prova lleidatana ja ha superat els 400 corredors inscrits, prop del límit de participants previstos per l’organització –480 entre l’Ultra Trail (96 km), la Marató (45 km) i la Mitja Marató (21 km)–. Una de les novetats que presenta la carrera, que organitza el Club Atlètic Ultra Lleida, és que la sortida de l’Ultra serà per primera vegada des de Guàrdia de Noguera, encara que el centre neuràlgic de la competició continua sent Àger, on se situen les sortides de les altres dos distàncies, així com les arribades de totes, al Càmping Vall d’Àger. “Hem volgut ampliar la MUT a altres municipis del Montsec”, destaca Dani Delgado, director de la prova i president del club organitzador.Delgado afegeix que “en aquesta edició comptem per primera vegada amb la col·laboració de l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran (IDAPA) i agraeix “la col·laboració de patrocinadors, voluntaris i els ajuntaments que hi col·laboren: Àger, Castell de Mur i Sant Esteve de la Sarga”.La Montsec Ultra Trail recupera en aquesta edició les dates tradicionals, a l’abril. La prova no es va celebrar el 2020 a causa de la pandèmia i les edicions del 2021 i el 2022 van ser a l’octubre, per la qual cosa l’any passat tampoc es va celebrar per tornar a fer-ho ara a l’abril. Hi participen atletes de nou països.