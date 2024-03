Ángel Viadero: "La nostra major virtut és que el Lleida és un equip reconeixible"

L’entrenador del Lleida Esportiu, Ángel Viadero, ha elogiat al seu equip abans de visitar diumenge al València Mestalla (18.00), el primer partit després de cedir el lideratge a casa davant del Badalona Futur (0-1). “Hem tingut alts i baixos de resultats aquesta temporada, però no de joc. Una de les nostres majors virtuts és que som un equip reconeixible des de l’inici de Lliga i parla molt bé de nosaltres”, ha apuntat en roda de premsa el càntabre, que ha reiterat la seua satisfacció "per la feina de l’equip en l’últim partit”, en el que "van aconseguir minimitzar un gran equip”.

Tanmateix, amb la derrota el conjunt blau va cedir la primera plaça i no la podrà recuperar aquest diumenge passi el que passi en tenir perdut l’'average'. Viadero li ha restat importància a aquesta situació i ha destacat que "queda molta Lliga i el que hem de fer és seguir el nostre camí. Ser constants, sabent que fem les coses bé, però amb ambició i constància".

Tot i així, ha apuntat que "hem portat el pes del lideratge durant moltes setmanes i és una cosa que també pesa, perquè ets l’objectiu a batre." "Sabíem que no seria una cosa eterna, així que toca adaptar-se per donar-ho tot en aquest tram final, conscients que tots els partits seran molt difícils".

Sobre el València Mestalla, ha destacat que "és un rival amb jugadors de molta qualitat, per la qual cosa haurem d’estar sempre molt atents, perquè si els deixes pensar et poden penalitzar molt". A més, ha posat com a exemple el partit de la primera volta, on el filial valencianista es va avançar per 0-2 al Camp d’Esports, malgrat que el Lleida va acabar remuntant per vèncer per 3-2.

En l’apartat de baixes, l’única absència confirmada serà la de Quadri, per sanció, en haver vist la desena cartolina groga davant de del Badalona Futur. Tanmateix, Javi Soto s’ha reincorporat al grup després d’una lesió muscular, però continua sent dubte de cara al partit, ja que Viadero va declarar que "cal tractar la seua situació amb prudència perquè ve d'una inactivitat llarga".