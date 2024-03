Comiat amb derrota

detail.info.publicated REDACCIÓN detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Finques Prats Lleida Llista va tancar ahir la seua històrica participació en la fase de grups de la Champions League amb una derrota a la pista del Tomar (2-1), en un partit totalment intranscendent que li va servir per preparar el duel de diumenge vinent davant del Caldes, crucial per a la permanència.

El matx va començar amb el Tomar dominant i gaudint de les ocasions més clares, com sengles de Martins i una altra d’Honório que Zapater va desbaratar amb grans parades. I si no era el porter llistat era el pal el que evitava el primer gol lusità, que va arribar poc abans d’assolir l’equador del primer temps en el servei d’una falta que Honório va estar molt hàbil per tocar la bola i fer-la passar per sota del cos del porter (1-0, 12).Zapater va evitar el segon gol en dos accions molt clares, la primera d’Almeida, que s’havia quedat completament sol, i la segona una falta directa llançada per Neto per l’exclusió d’Aragonès. El Llista va sobreviure a la inferioritat numèrica, però a dos minuts del descans va encaixar el 2-0 en un error defensiu que Ferruccio va castigar. Per sort, Zapater va tornar a intervenir per negar el gol a Almeida en els últims segons de la primera meitat. A la tornada dels vestidors, Duch va escurçar distàncies als tres minuts en una gran execució, aixecat la bola i picant davant la sortida de Silva, que a la primera part havia estat un simple espectador (2-1). Zapater continuava parant, ara trets de Neto i Honório, i Nico Ojeda forçava l’exclusió de Neto, però el mateix argentí no va aconseguir transformar la directa. Ojeda va tornar a tenir una clara ocasió al contraatac per igualar el xoc, però el seu tret el va aturar Silva. La segona exclusió d’Aragonès va donar l’opció al Tomar de situar el 3-1, però Zapater va tornar a exhibir-se per aturar la directa de Ferruccio. Als últims minuts, el Llista es va abocar a buscar un empat que no va aconseguir, i va tancar l’aventura a la Champions amb una altra derrota.