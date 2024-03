Sancionen el Vilanova de la Barca tancant-li el camp

detail.info.publicated REDACCIÓN detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Comitè de Competició de la Federació Catalana de Futbol (FCF) a Lleida ha sancionat el Vilanova de la Barca amb el tancament del seu camp, per un partit, a causa dels incidents ocorreguts diumenge passat durant el matx davant de l’AEM, corresponent al Grup 14 de la Tercera Catalana. També han estat sancionats els quatre jugadors de l’equip local que van ser expulsats, a banda del delegat de l’equip i un jugador visitant, que igualment va resultar expulsat.

Quant al duel, suspès en el minut 72 amb 1-3 a favor de l’AEM, l’esmentat Comitè determina que s’ha de reprendre, igualment a porta tancada.

El col·legiat, després d’haver expulsat quatre jugadors del Vilanova de la Barca i el delegat, a part d’un jugador visitant, va donar per suspès el partit després d’expulsar un dels jugadors locals, al témer per la seua integritat física, moment en què va ser increpat per membres de la plantilla local, mentre saltaven al terreny de joc alguns aficionats del Vilanova, un dels quals hauria clavat una puntada de peu al col·legiat. Una vegada als vestidors, l’àrbitre va sol·licitar la presència dels Mossos d’Esquadra, que van garantir la seua seguretat i va poder abandonar les instal·lacions. En el partit, amb 1-0 en el marcador, l’equip local va reclamar la validesa d’un segon gol, que l’àrbitre no va concedir i posteriorment l’AEM va donar la volta al marcador anotant tres gols.El delegat del Vilanova, A.R.F., ha estat sancionat amb un partit, igual que els jugadors J.E.S.B. i A.P.G., mentre que G.E.B. i R.A.L. han estat castigats amb dos encontres sense jugar. També ha estat sancionat amb un partit el jugador de l’AEM E.R.A.C.D’altra banda, dos jugadors de l’Atlètic Lleida, de la Lliga Elit, Amine Laghrissi i David Silva, han estat sancionats amb un matx per les seues expulsions en la jornada del cap de setmana passat, per la qual cosa seran baixa en el xoc que l’equip disputarà diumenge que ve al camp del Palamós. El cap de setmana passat, l’Atlètic Lleida va perdre 2-4 davant de l’Horta.