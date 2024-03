El Finques Prats rep avui el Caldes obligat a guanyar

El Finques Prats Lleida Llista rep avui a l’Onze de Setembre el Caldes (12.00), en un partit en el qual està obligat a guanyar per alimentar les seues opcions de permanència a la màxima categoria de l’hoquei estatal. El club no ha dubtat a qualificar-lo com “el partit més important de la temporada”, per la qual cosa socis, abonats i jubilats, podran convidar una persona a assistir al matx, en una crida a omplir el pavelló.

L’equip que entrena Edu Amat arriba al duel després d’acomiadar-se dijous de la Champions amb una derrota a la pista del Tomar (2-1), mentre que a la Lliga ha encadenat cinc derrotes, ha sumat només un dels últims 24 punts en joc –la qual cosa l’ha condemnat a ocupar zona de descens– i la seua última victòria data del 10 de desembre, quan es va imposar al Reus per 3-1.Edu Amat admetia ahir que “s’estan acabant els partits de marge” i, sense considerar que el d’avui sigui una final, admetia que “s’hi atansa molt”. L’entrenador creu que l’equip no juga tan malament com poden donar a entendre els resultats, però li falta contundència davant de la porteria rival. “Es poden comptar amb els dits d’una mà els partits en els quals no hem estat competitius. Ho hem fet davant de tots els equips tant a la Lliga com a la Champions, però ens falta transformar el joc en resultats i punts”, explicava en aquest sentit ahir.Afegia que “juguem bé però no som efectius i això ens perjudica. Hem de canviar la dinàmica i això estic segur que passarà quan guanyem un partit. Hem d’aconseguir-ho com més aviat millor i per a això hem de cuidar més els detalls que fan que se’ns escapin partits”. També va admetre, al seu torn, que la situació està afectant la plantilla. “Som un equip jove i això està afectant mentalment l’equip.”Quant al rival d’avui, el Caldes, va comentar que “estan en dinàmica positiva que ha anat en línia ascendent”. Amat creu, no obstant, que el més important és allò que sigui capaç de fer l’equip. “Hem d’estar concentrats i estar encertats en atac”, va concloure.