Triomf heroic

El Cadí va aconseguir ahir una victòria èpica al derrotar l’Araski (89-83) en la segona pròrroga, un triomf que permet a l’equip lleidatà distanciar-se del descens. Júlia Soler va sentenciar amb els seus triples un rival que dominava des del primer quart i que va veure com se li escapava el triomf, malgrat ser superior físicament. Els primers cinc minuts d’igualtat (10-10) van donar pas al xou arbitral, amb una antiesportiva de Campisano precedida d’una falta que els col·legiats van oblidar fins que la taula els va advertir. El despropòsit el van aprofitar les visitants per situar-se 9 punts amunt (13-22) i provocar el temps mort d’un Fabián Téllez que no sortia de la seua sorpresa. Rivers va retallar les diferències, però Hermida va tancar el primer acte amb un triple desesperant (15-25). El Cadí només podia millorar la seua trista posada en escena, encara que Soler se’n va haver d’anar a la banqueta amb la tercera falta. Van millorar en defensa les lleidatanes, però continuaven sense entrar els llançaments exteriors. Melgoza es va encarregar d’anotar el primer triple local per al 24-28. Però l’Araski no es va deixar intimidar i es va mantenir sempre al davant, fins a arribar al descans amb aquests 6 punts d’avantatge (28-34). No eren gaires, però es notava que les basques estaven més senceres en pista. En el tercer parcial, les lleidatanes van intentar fer un pas endavant, però es van trobar amb un Araski anotador. Cada cop del Cadí tenia una resposta des del costat contrari. No hi havia manera de retallar diferències. Soler va situar el Cadí a 4 punts amb el seu primer triple, però una Aliaga letal va prendre la revenja (46-53). Tot apuntava a un triomf visitant amb la quarta falta de Soler i una tècnica a Lahtinen en plena actuació de la col·legiada Paula Lema i els seus companys. Però el Cadí no es va deixar intimidar. Rivers va situar l’equip a només tres punts amb un 2+1 i després amb una cistella per al 54-57. La resposta de les visitants no es va fer esperar. Triple d’Aliaga i tres tirs lliures d’Hermida per tornar a posar el seu equip 9 punts amunt. Téllez va aturar el matx a 4:31 del final (54-63). Va aparèixer llavors Remenárová per carregar amb tota la responsabilitat en atac i forçar el temps mort de l’Araski a 2 minuts del final (61-65). Campisano va atansar encara més les lleidatanes amb dos tirs lliures, però Alarcón va posar el 63-67, abans que Lahtinen anotés un triple i Seda forcés una nova aturada de Téllez a 34.5 segons del final (66-69). Remenárova, amb un 2+1 va portar el matx a la pròrroga, davant de la desesperació de les visitants. En l’extra, l’Araski va semblar sentenciar després d’una falta inexistent de Campisano sobre Aliaga (70-74). Però Melgoza, amb un triple, va posar emoció. Els àrbitres es van entossudir a ser protagonistes amb una falta en atac de Palma a 58.6 segons del final que va suposar el 73-76 d’Aliaga. Però a Lahtinen encara li quedava una bala i va forçar una nova pròrroga amb un triple. Ja amb les jugadores fatigades, la més fresca va ser Soler, que va posar l’equip en disposició de guanyar el partit amb dos triples gairebé consecutius (86-80). Hermida va posar emoció amb un altre triple, però a l’Araski se li van ennuvolar les idees a l’hora d’empatar i el Cadí va saber jugar amb els nervis. Soler i Palma van sentenciar des de la línia de tirs lliures i les lleidatanes es van emportar un triomf heroic, en una nit que el Palau tardarà a oblidar. Més a prop de la permanència abans de rebre dissabte 9 (19.30) l’IDK Euskotren, que va perdre a la seua pista contra el Saragossa per un ampli 60-70.

“Hem treballat molt bé la zona durant els últims instants”

Fabián Téllez, tècnic del Cadí, va assenyalar després de la victòria que “és molt complicat treure conclusions després d’aquest final de partit. Hi ha hagut molt esforç de les jugadores i es mereixen el triomf perquè estem passant per una fase de lesions que mai no acaba”, en relació a la baixa de Ramette, que va ser a la banqueta, però amb el braç esquerre en cabestrell per la lesió a l’espatlla. “Ha estat molt complicat poder mantenir el ritme de l’Araski durant 50 minuts, hem estat encertades. També hem treballat molt bé la zona en els últims instants de matx, ja que hem col·lapsat el seu atac. A partir d’aquesta situació hem estat capaços de treure el duel endavant”, va concloure l’entrenador de les lleidatanes.