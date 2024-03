Triomf valuós del Robles

detail.info.publicated COLAU OBRADOR detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Robles Força Lleida es va imposar ahir a domicili al Basket Almeda (56-66) i va acabar així amb la mala dinàmica fora de casa, on només havia guanyat dos partits en tota la temporada. Les lleidatanes venien de dos derrotes consecutives i tres de les últimes quatre, la qual cosa els havia tret de la part baixa de la classificació.

El conjunt de Rubén Petrus sortia amb ganes contra un equip que es trobava penúltim. Malgrat que la primera cistella va ser per a les locals, el Robles va contestar ràpidament i es va posar amb 6 punts d’avantatge en els primers minuts. L’encert des de la línia de tres de les lleidatanes va assaltar la defensa d’Almeda, més forta a la pintura que en la línia exterior. Al finalitzar el quart, el Robles ja comptava amb un avantatge d’onze punts (12-23). El segon quart continuaria amb la mateixa dinàmica, això sí, amb menor anotació gràcies els ajustaments de l’Almeda. L’equip lleidatà volia augmentar la renda i va acabar el quart amb dotze punts d’avantatge sobre les locals (27-39).La segona meitat va ser més difícil per a les lleidatanes, ja que les locals van sortir amb més intensitat. No obstant, el Robles va poder aguantar l’envestida i continuar anotant per no perdre l’avantatge. Les de Petrus van acabar el quart amb la mateixa diferència de punts, anotant-ne onze cada equip (38-50). L’últim quart va ser el millor de les locals, on van arribar a atansar-se a cinc punts, però el Robles va saber reposar-se, i de la mà de Pilar Comella des de la línia de tres va acabar un partit molt seriós i va aconseguir una victòria molt meritòria.Després del matx, Petrus va dir que “ens hem tret una espina que portàvem clavada, com era la de guanyar fora de casa. En els dos primers quarts hem estat gairebé a la perfecció”. També va voler felicitar les seues jugadores per la “fortalesa mental” i “ser capaces de guanyar un partit molt sofert”.