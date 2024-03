Salvadó obté el triplet i acudirà al Mundial

detail.info.publicated Xavier Pujol detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Jordana Salvadó va conquerir aquest cap de setmana passat la Copa d’Espanya de múixing per tercer any consecutiu, un triplet que li ha valgut el passaport per disputar la pròxima temporada el Campionat del Món de l’especialitat a Itàlia, en la modalitat Scooter amb 1 gos (Ds1W).

La múixer de Torà i el seu gos Negan han estat els grans protagonistes del circuit, que constava de quatre proves, de les quals van guanyar tres, a Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Hostalric (Girona) i Aranda de Duero (Burgos), i van ser segons a Salas de los Infantes (Burgos), que també era valedora per al Campionat d’Espanya, on Salvadó no va poder revalidar el títol que havia aconseguit els dos últims anys. Es va quedar a només tres segons d’aconseguir el triplet, després de patir una caiguda quan liderava la prova.“Tenia una espineta clavada per aquesta caiguda i me l’he pogut treure. A més, estic molt contenta perquè en algunes mànegues he estat a la par amb els temps dels homes i en alguna fins i tot els he guanyat, així que no puc estar més satisfeta”, va assenyalar. La temporada la va començar el novembre amb la seua primera participació en el Mundial, on es va quedar a les portes d’entrar al top 10 per culpa d’una altra caiguda. “He aconseguit transformar aquesta ràbia i frustració que tenia en aquell moment en motivació i positivisme per treure el millor de mi”, va explicar. De cara al Mundial, Jordana Salvadó necessita finançament per cobrir els més de 3.000 euros de pressupost que tindrà. “La pròxima temporada hi ha dos mundials, un a Noruega, on per pressupost ni em plantejo acudir, i un altre a Itàlia, al qual sí que espero participar, però la situació econòmica és molt complicada i ja no puc tirar d’estalvis, necessito ajuda perquè no sé si podré competir”, va reconèixer.