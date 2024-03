Treball multarà Barça, Espanyol i Europa per no tenir plans d'igualtat

La Inspecció de Treball ha estès “acta d’infracció” a la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) i ha imposat sancions a tres clubs de futbol femenins (Barça, Espanyol i Europa) per incomplir mesures d’igualtat laboral. En declaracions a RNE, la vicepresidenta segona i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, va explicar que a l’estiu es van obrir investigacions en matèria d’igualtat als 16 clubs de futbol femení de la Lliga F, així com les societats anònimes esportives (SAD) i la Reial Federació Espanyola de Futbol. Val a recordar que totes les empreses de més de cinquanta treballadors estan obligades a tenir plans d’igualtat i l’incompliment de la norma pot comportar multes d’entre 7.500 i 225.000 euros.

Les sancions formen part d’una investigació que el ministeri de Treball va posar en marxa a l’estiu, després que esclatés el cas Rubiales, sobre “presumptes vulneracions” en matèria de discriminacions retributives entre jugadors i jugadores i l’existència de plans d’igualtat i protocols antiassetjament.El Barça va reaccionar a la notícia a través d’un comunicat assegurant que “no és correcte afirmar que no existeixen protocols contra l’assetjament sexual: El FC Barcelona disposa des de l’any 2020 d’un protocol per a la prevenció i abordatge de l’assetjament sexual per raó de sexe, d’orientació sexual, d’identitat de gènere o d’expressió de gènere”.En un altre ordre de coses, la capitana del Barça Femení Alèxia Putellas i la jugadora sueca Fridolina Rolfö són les dos grans novetats de cara a l’anada de les semifinals de la Copa de la Reina avui davant de l’Athletic a San Mamés (19.00 h).