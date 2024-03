Desencertats

detail.info.publicated ARNAU VILÀ FONT detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Lleida Esportiu va deixar escapar la bona oportunitat de dormir empatat en el liderat i va patir un dolorós revés al perdre 3-1 davant de l’Espanyol B, a la Ciutat Esportiva Dani Jarque. Va ser un partit que se li va posar costa amunt molt aviat per culpa dels seus errors. Al quart d’hora ja perdia per 2-0. Després va tenir molt bones oportunitats però, o bé no encertaven davant de porteria o bé es trobaven amb el porter Iker Venteo. D’aquesta manera, el Lleida cau a la tercera posició en benefici de l’Europa, segon al derrotar per 4-2 la Nucia i que ara empata a punts amb el Lleida amb un matx menys. El Badalona Futur pot situar-se avui a sis punts si guanya el Formentera.

El duel no va poder començar pitjor per als de la Terra Ferma. Les dos primeres ocasions es van traduir en gols espanyolistes. La primera jugada va ser al minut nou, després que el centre del camp local superés la pressió, va arribar la pilota al vèrtex de l’àrea a Javi Hernández, que va centrar cap a Kenneth, sol al segon pal i, ajudat per la badada de Lozano i Cortijo, va rematar a plaer i va posar l’1-0. La següent jugada que va condemnar el Lleida va arribar al minut 15. Després d’una rebutjada del porter, els centrals no es van posar d’acord per treure la pilota i el malentès el van aprofitar Javi Hernández i Kenneth, que es van plantar sols davant d’Iñaki. El primer va fer la passada de la mort perquè el segon tornés a marcar a plaer. 2-0. Doblet de gols per a Kenneth i d’assistències per a Javi Hernández. A partir d’aquí, el despertar lleidatà. El 21, Cortijo va recollir una pilota botant a la frontal però la volea va passar a centímetres del pal. El Lleida, bolcat en atac arribava amb facilitat i semblava que gaudia de situacions molt clares, però totes acabaven en córner. En dos d’aquests el Lleida va tenir les ocasions més clares. Al 32 Figueras no va poder rematar una pilota morta entre un mar de cames. Però la més clara, una altra vegada a la sortida d’un córner, va tornar a ser de Figueras, que va rematar sol a la frontal de la petita i quan la pilota ja s’introduïa, un defensa va desviar amb el cos a córner.La segona part va seguir amb el guió de la primera. L’equip local dominava el marcador i el Lleida la pilota i les ocasions. A l’hora de partit li va caure un rebot a Montero al punt de penal i amb tota la porteria per a ell, va disparar alt. El Lleida, en ple creixement, va tancar el rival al darrere. I una triangulació entre Montero i Becerra va acabar amb una passada de la mort a Musa Isah i aquesta vegada no va fallar, va anotar el 2-1 i el seu primer gol amb la samarreta del Lleida (64’).El partit va canviar d’escenari. El Lleida va tenir més ocasions, ambdós de Vigario, jugador poc acostumat a facetes ofensives i que ahir jugava al centre del camp, en una posició poc habitual per a ell. La primera per al portuguès va ser una rematada que desafortunadament va anar a parar còmodament a les mans de Venteo. La segona va arribar al minut 85. La seua rematada la va aturar el porter local, que arredonia així una gran actuació.Faltava poc per al final i el Lleida seguia intentant emportar-se almenys un punt. Però aleshores va arribar la sentència definitiva. Ton Ripoll va perdre la pilota en una zona compromesa. Va robar Forns, que va superar Òscar Rubio i va conduir la pilota fins a fer-li la passada de la mort a Bashiru, que va marcar el 3-1 al minut 88. Ja no hi havia temps per a més i el Lleida encaixava la vuitena derrota de la Lliga que li dificulta la lluita pel liderat.

L’entrenador del Lleida, Ángel Viadero, va declarar després del matx que l’equip havia pagat un mal inici. “La clau del partit ha estat que hem encaixat dos gols primerencs que hauríem pogut evitar, aquests errors inicials ens han condemnat”, va assenyalar. Després del lament, el càntabre va afirmar que “nosaltres sempre ens hem marcat ser un equip ambiciós, i un equip ambiciós no pot concedir aquest tipus d’errors”, va insistir, per afegir que “amb el 2-0 ens hem bolcat a l’atac i això ens ha exposat molt, les ocasions han vingut pel descontrol fruit del resultat”, va afegir.

Amb el marcador en contra des de tan aviat, va reconèixer que “el nostre partit ha estat més a l’heroica i no l’hem jugat amb cap, això ens ha fet mostrar un partit sense control, la qual cosa ens ha portat a la derrota”.

Finalment el tècnic va acabar dient que “no hem fet un mal partit en línies generals, l’equip ha sabut arribar i ser reconeixible però, insisteixo, els errors inicials ens han condemnat”.Per la seua part, Chuli va afirmar que “així és el futbol, l’altre dia a València ells van merèixer més i avui hem estat nosaltres”. “Així és el futbol, no té cap altra explicació”, va insistir.