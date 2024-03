Alèxia marca en el retorn al Barcelona després de la lesió

Després de 117 dies de baixa, Alèxia Putellas va tornar a jugar amb el Barcelona i va participar amb un gol en la victòria per 1-7 en la visita a la Reial Societat. Alèxia va entrar al terreny de joc en el minut 67 i va marcar el gol que tancava el compte barcelonista, el 0-7 en el 81.

El Barcelona va ratificar el sòlid liderat i la condició d’invicte davant d’una Reial Societat més pendent del partit de tornada de les semifinals de la Copa de la Reina i que molt poc va poder fer davant del pes de l’equip blaugrana, com reflecteix l’1-7 final.Les donostiarres es juguen en tres dies la classificació per a la final copera davant de l’Atlètic de Madrid, en la qual tot indica que el Barça serà el seu rival, i aquest llast de tractar-se d’un matx secundari per a l’equip blanc-i-blau, malgrat tenir davant el líder de la Lliga F, no va estar absent del tot a les instal·lacions de Zubieta.L’equip de Jonatan Giráldez va ser molt superior des del xiulet inicial, va tancar una Reial amb moltes rotacions en el seu onze titular i no va tardar a encarrilar el xoc i viure un partit molt tranquil.Ara el pròxim repte del Barcelona és aquest proper dijous, a les 21 hores, en la tornada de les semifinals de la Copa de la Reina. El resultat de l’anada (0-3) fa que el Barça tingui pràcticament un peu i mig a la final, però encara falta segellar la classificació.

El masculí s’entrena pensant en el Nàpols

La plantilla masculina es va entrenar ahir a la Ciutat Esportiva Joan Gamper, per preparar el partit de tornada dels vuitens de final de la Champions, demà davant del Nàpols a l’Estadi Olímpic. L’equip de Xavi va empatar 1-1 en l’anada i el tècnic va cridar ahir diversos jugadors del Barça Atlètic, per completar la sessió, davant les nombroses baixes del primer equip.

Els italians encara no han perdut amb Calzona

El Nàpols va estrenar entrenador en el partit d’anada davant del Barcelona. Abans d’aquest partit, el club va fer fora Walter Mazzarri i va fitxar Francesco Calzona. Amb el nou tècnic el Nàpols encara no ha perdut i suma dos victòries i tres empats, inclòs l’1-1 davant del Barcelona.

El clàssic al Barnabéu es jugarà el 21 d’abril

El clàssic de la jornada 32 de Primera, entre el Reial Madrid i el Barcelona, es jugarà al Bernabéu el diumenge 21 d’abril a les 21.00, segons va donar a conèixer LaLiga.