Doble podi del Cadí en el caiac cros

La primera part de la Copa Pirineus 2024 va abaixar ahir el teló al Parc del Segre de la Seu amb la disputa de la disciplina de caiac cros, que per primera vegada en la història serà olímpica en els pròxims Jocs de París. Hi van triomfar dos palistes del club amfitrió, el Cadí Canoe Kayak, Mònica Dòria, que va guanyar, i Manel Contreras, que va ser tercer. Ara el circuit es trasllada a Pau. La pontsicana Laia Sorribes, que va ser l’única representant lleidatana que dissabte va pujar al podi en les proves d’eslàlom que ahir va participar en el caiac cros, va superar la ronda classificatòria però el seu recorregut va acabar a quarts de final, on va ser quarta. Sí que va superar aquesta ronda Mònica Dòria amb el millor registre de la seua sèrie i va ser segona en les semifinals, només superada per la basca Olatz Arregui. A la gran final, l’andorrana del Cadí va ser la millor en una gran batalla que va mantenir amb les altres tres aspirants, entre elles la subcampiona olímpica britànica Mallory Franklin, que va acabar quarta. En la categoria masculina va brillar el jove urgellenc Manel Contreras, que es va plantar a la final després de ser segon a quarts i primer a semis, tot i que al final va acabar tercer una prova que va dominar el britànic Sam Leaver.