El Fraga empata a Lisboa i col·loca el Vila-sana a quarts

El Club Patí Vila-sana estarà a la ronda de quarts de final de la Champions League per segona temporada consecutiva gràcies a l’empat d’ahir del Fraga a la pista del Benfica (2-2). El quadre del Pla d’Urgell necessitava que l’equip portuguès, al qual va eliminar l’any passat a semifinals de la Final Four, vencés per més de dos gols de diferència o que les fragatinas guanyessin o empatessin. Al final, l’equip que dirigeix el lleidatà Jordi Capdevila va donar un cop de mà al Vila-sana amb el seu empat, que va arribar després de remuntar a la segona meitat el gol inicial de les lusitanes.

El conjunt de Lluís Rodero acaba d’aquesta manera la fase de grups de la Champions segon, per la qual cosa s’enfrontarà a quarts de final a la seua gran bèstia negra, el Telecable Gijón, que la temporada passada el va deixar sense Champions ni Copa de la Reina i el va eliminar en semifinals del play-off de Lliga. El duel serà a doble partit, el 23 de març a Vila-sana i el 6 d’abril a Gijón. Per la seua part, el Fraga, que ha quedat primer, jugarà amb el Roller Matera italià amb el factor pista a favor.Rodero estava exultant per la classificació per a quarts i reconeixia que “s’ha fet justícia, perquè pel joc que havíem fet no ens mereixíem quedar fora”. El tècnic del Vila-sana també va felicitar el Fraga. “Teníem una petita esperança, però sabíem que era difícil. Cal felicitar el Fraga per la professionalitat que ha demostrat i que ens ha permès classificar-nos”, va afirmar.El Fraga va anar des d’un principi a buscar la victòria. Va poder avançar-se als tres minuts, però Adriana Soto va fallar una directa. Abans del descans, Figueiredo va fer l’1-0 i en l’arrancada de la segona meitat Arxé i Vinyet Flix van capgirar el marcador amb dos gols en dos minuts. Cata Flores va aconseguir empatar gràcies a una directa, però el Fraga va defensar bé l’empat fins al final.