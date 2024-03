L'Alguaire cau contra el líder

detail.info.publicated IVÁN FARRENY detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’Alguaire hi va posar ganes i motivació, però no va poder sumar res de positiu i va caure derrotat (0-2) en el seu partit davant d’un bon San Mauro. Els visitants, un equip amb molt ofici i experiència, van demostrar amb el seu joc el perquè de la seua privilegiada posició a la classificació, que lidera. Des de l’inici el San Mauro va portar el ritme del partit mentre l’Alguaire provava de defensar-se amb ordre i parapetar-se enrere, esperant l’oportunitat de sorprendre el seu rival al contraatac. En el minut 26, Baraldés va avançar el San Mauro a la sortida d’un córner i va col·locar el 0-1 en el marcador. En la recta final de la primera part, va arribar el 0-2, obra de Puentes, en una jugada en la qual un sector del públic del Municipal d’Alguaire va reclamar un possible fora de joc.Ja a la segona part, l’Alguaire va tenir una bona ocasió per retallar el desavantatge en un tret de Fraile que va sortir fregant el pal, en el minut 65. També el San Mauro va disposar d’alguna bona oportunitat per ampliar la seua renda de gols, però el marcador ja no va registrar més canvis.