Lleida acollirà aquest any 4 Estatals i 5 Copes d'Espanya

La província de Lleida tornarà a tenir aquest any un calendari piragüista força carregat, amb gairebé una desena de proves estatals de primer nivell i de diferents disciplines, entre les quals destaquen quatre Campionats d’Espanya, tres dels quals absoluts d’eslàlom, estil lliure i descens com l’any passat.

L’eslàlom i el caiac cros, modalitat aquesta última que serà olímpica per primera vegada en els Jocs de París, tornaran a ser les disciplines amb més proves estatals a la demarcació lleidatana, amb un total de cinc, entre les quals els dos Campionats d’Espanya, un d’absolut i de base que es disputarà al Parc Olímpic del Segre de la Seu, els dies 7 i 8 de setembre, i un altre de joves promeses d’eslàlom programat a Ponts els dies 3 i 4 d’agost, que al seu torn serà valedor també per a la Copa d’Espanya de caiac cros. L’organització d’aquest certamen ja li va ser concedida l’any passat al Nàutic Mig Segre de Ponts, encara que finalment va haver de renunciar a causa de la sequera, que feia inviable la navegació de piragües al riu Segre i es va haver de traslladar la competició a la localitat lleonesa de Sabero.Les altres tres proves seran de la Copa d’Espanya, dos a la Seu d’Urgell, el 29 i 30 de març d’eslàlom i el 31 del mateix mes de caiac cros, i una de joves promeses d’eslàlom programada a Sort el 6 i 7 de juliol, organitzada per l’Associació Esportiva Pallars.Els altres dos Campionats d’Espanya que es disputaran a Lleida seran el d’estil lliure (freestyle), previst al Parc de l’Aigüerola de la capital del Pallars Sobirà el 8 i 9 de juny, sota l’organització del Kayak Sort, i el de descens de patrulles esprint, que es disputarà el 27 i 28 d’abril en un tram del riu Noguera Pallaresa entre Camarasa i Ponts, que també serà puntuable per a la Copa d’Espanya de clàssiques i esprint.

El Parc del Segre, seu de la final de la Copa del Món

A nivell internacional Lleida també manté el nivell dels últims anys. A més de les tradicionals proves del rànquing mundial com la Copa Pirineus, disputada aquest passat cap de setmana a la Seu, i la Segre Cup, prevista a l’octubre a Ponts i la capital de l’Alt Urgell, el Parc Olímpic del Segre acollirà un any més una de les proves de la Copa del Món d’eslàlom, si bé aquesta vegada serà la final de tot el certamen, que està prevista del 19 al 22 de setembre. No s’ha d’oblidar que la Seu i Sort tornaran a acollir un Mundial el 2027.