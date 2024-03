SOS del CN Tàrrega

El Club Natació Tàrrega, a través de la seua presidenta Carol Vidal, va insistir ahir en declaracions a SEGRE sentir-se discriminat per l’ajuntament a l’hora de concedir subvencions comparant-ho amb entitats esportives similars. El club, que celebra aquest any el seu setanta-cinquè aniversari i compta amb 390 esportistes de tres disciplines (natació, bàsquet i karate), travessa per una situació econòmica delicada, però, segons Vidal, “en cap cas no tenim un problema estructural com vol fer creure l’ajuntament, sinó que és conjuntural i estem treballant per poder fer front a aquestes despeses addicionals dels dos propers anys mitjançant diverses línies de treball”.

Val a recordar que el 29 de febrer el ple de l’ajuntament va desestimar la moció que va presentar Junts per Tàrrega sol·licitant incrementar la subvenció que rep l’entitat, amb els vots en contra de l’equip de govern (ERC, CUP i PSC). El regidor d’Esports, Silveri Caro (PSC), va argumentar que sempre han estat al costat del club i que un augment de la subvenció no resoldria “el problema estructural que pateix”. El CN Tàrrega ja havia presentat una instància al consistori sol·licitant un increment en la seua ajuda anual de 15.000 a 30.000 euros, que li va ser denegada.“Com a club social no entenem aquesta resposta perquè l’ajuntament té superàvit i nosaltres complim els requisits que aparentment s’utilitzen per donar subvencions, com són el nombre d’esportistes i amb l’afegit que en la nostra entitat tenim paritat de gènere”, va assenyalar Carol Vidal. La situació delicada deriva de la liquidació de cinc anys d’IBI que no es van bonificar, amb un import de 40.000 euros, un préstec de l’ICF de 60.000 euros per poder sobreviure durant la covid, un préstec per poder continuar practicant la natació, pel tancament de les piscines cobertes a Tàrrega (44.000 euros), la reforma dels vestidors (20.000 euros) i un préstec per una sanció d’Hisenda per l’IVA. “Ens queda poc per poder fer front al que ens queda per pagar”, va recordar Vidal.

El club travessa una situació financera delicada, però la veu esmenable en poc temps

La presidenta va afegir que “no acceptem que des de l’ajuntament els contractes de lloguer i la bonificació de l’IBI que ens fan es considerin una ajuda; primer, perquè als contractes de lloguer no podem desenvolupar les activitats i hem de desplaçar-nos a altres espais i, d’altra banda, totes les entitats sense ànim de lucre tenen bonificat l’IBI”. Vidal va acabar assegurant que “l’ajuntament no disposa d’ordenança reguladora a l’hora de concedir aquestes subvencions a les entitats del nostre municipi, una cosa molt poc coherent si es volen mantenir uns criteris de transparència”.