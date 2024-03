Golejada del Balàfia amb 4 dianes de Nabil

El Balàfia va superar amb claredat la Seu en un partit dominat de principi a final pels visitants, que es van avançar en el primer minut de joc gràcies al gol de Nabil (0-1, 1). El Balàfia va continuar dominant i es va arribar al descans amb 0-3.

A la segona part, la Seu es va atansar en el marcador amb el gol d’Espot (1-3, 51’) però els visitants ràpidament van sentenciar amb una diana de Pla i dos més de Nabil, que va completar el seu pòquer de gols particular.Finalment, Del Águila va marcar el segon per als locals i Ba va segellar la golejada amb el setè i definitiu (2-7, 93’).

El Térmens s’atansa a la salvació

El Térmens va vèncer per la mínima el Cervera per col·lectar la seua segona victòria aquesta temporada, sumant un total de 12 punts, que el deixen a 5 del Palau, que és qui marca la salvació. Per la part alta, el Balaguer segueix en ratxa després de derrotar el Juneda i ja encadena nou victòries per continuar sent líder una jornada més.