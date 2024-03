Betriu obre l'Estatal d'Enduro amb dos podis

El lleidatà Jaume Betriu va inaugurar la temporada 2024 del Campionat d’Espanya d’Enduro amb una victòria en E3 i un segon lloc absolut en el global de la prova inaugural celebrada el cap de setmana passat a Antas (Almeria). Al manillar de la nova KTM 300 EXC de l’equip WP Eric Augé, el pilot de Coll de Nargó va consolidar el seu bon resultat en la primera de les dos curses disputades, conscient que en la segona li seria més complicat incrementar el ritme per falta de rodatge, ja que es va lesionar en la Bassella Race. D’aquesta manera, dissabte va aconseguir un valuós triomf en la seua categoria i el segon lloc scratch, mentre que diumenge va ser quart en Enduro 3 i setè de la general, per la qual cosa ocupa la quarta plaça en l’Estatal. “Hem començat la primera jornada amb bon peu. Al no estar al 100% físicament sabia que a la segona mànega em costaria una mica més, ja que els rivals estaven més rodats. Vaig ser tot el dia més enrere que en la primera cursa, però en els últims compassos vaig poder pressionar. Llàstima que em vaig enganxar en un punt del recorregut i vaig perdre uns 15 segons, que em va fer perdre la tercera posició de la categoria. Estic molt content amb el resultat aconseguit a Antas tenint en compte que em vaig lesionar en la pretemporada”, va comentar.