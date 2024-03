Alves, en llibertat provisional sota fiança d'un milió d'euros

L’Audiència de Barcelona va acordar ahir la presó provisional del futbolista Dani Alves eludible mitjançant el pagament d’una fiança d’1.000.000 d’euros i, en cas de verificar-se el pagament, acordar-se la llibertat provisional amb la retirada dels dos passaports –espanyol i brasiler– fins a la sentència definitiva. En la interlocutòria, que compta amb el vot particular d’un dels tres jutges contrari a l’excarceració, també prohibeix al condemnat sortir d’Espanya i l’obliga a comparèixer davant de l’Audiència Provincial setmanalment. Així mateix, també li imposen la prohibició de comunicar-se i atansar-se a la víctima a una distància inferior de 1.000 metres.

L’Audiència de Barcelona el va condemnar recentment a quatre anys i mig de presó per agredir sexualment una jove en un lavabo de la discoteca Sutton el 30 de desembre del 2022, malgrat que va entrar a la presó el 20 de gener del 2023. Tant la Fiscalia com l’acusació particular van recórrer la sentència reclamant una pena major.En la resolució, el tribunal valora que la pena imposada s’ha reduït de forma considerable, ja que Fiscalia demanava 9 anys i l’acusació particular 12, i que ja porta 14 mesos empresonat de forma preventiva, “podent ser prorrogada de persistir les circumstàncies que van motivar el seu dictat, fins a la meitat de la condemna imposada”.Un dels tres magistrats va emetre un vot particular en el qual discrepa de la decisió: “Crec que s’hauria de prorrogar la situació provisional. Els arguments que van portar a acordar la presó, no només s’han confirmat, sinó que s’han reforçat”, va argumentar.Per la seua part, l’advocada de la víctima, Ester García, va assegurar que recorrerà la decisió del tribunal i, en una entrevista a RAC1, es va mostrar “molt sorpresa i indignada” amb la resolució, al considerar que “s’està fent justícia per a rics”. “És un escàndol que deixin en llibertat una persona que pot aconseguir un milió d’euros del no-res”, va afegir. De fet, el diari La Vanguardia va avançar ahir que el pare del seu excompany Neymar es farà càrrec del milió d’euros de la fiança.