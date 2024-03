Escorcoll policial a la RFEF amb set detinguts

La Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil va escorcollar ahir la seu de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) a la recerca de contractes possiblement irregulars dels darrers cinc anys, en coincidència amb l’etapa de Luis Rubiales al capdavant de l’entitat. Un escorcoll que se suma deu més, entre els quals el de l’habitatge de Granada de Rubiales, investigat per un delicte de corrupció, entre altres, i que es troba fora d’Espanya, en concret a la República Dominicana, per la qual cosa no va ser arrestat.

Per aquesta raó, segons apunten diversos mitjans, la Fiscalia va emetre una ordre de detenció sobre l’expresident federatiu, que s’aplicarà quan torni a Espanya, ja que la Guàrdia Civil confia que Rubiales torni aviat al país i que, així, no hagi de ser detingut al país caribeny per demanar-ne posteriorment l’extradició, cosa que dilataria el procés judicial.No obstant, ahir sí que es van produir set arrestos, per fets delictius associats a la corrupció en els negocis, administració deslleial i blanqueig de capitals. Entre aquests arrestos, el d’un home de confiança de Rubiales, l’assessor jurídic extern de la Federació de Futbol, Tomás González Cueto. Altres detinguts són els directors de Serveis Jurídics i de Recursos Humans de la Federació, Pedro González Segura i José Javier Giménez, respectivament.La RFEF va mostrar la “seua profunda preocupació” arran dels escorcolls i detencions a la seua seu de Madrid, i va anunciar que està oferint “tota la col·laboració” a la Justícia.L’operació és dirigida pel Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 4 de Majadahonda (Madrid), en coordinació amb la Fiscalia contra Corrupció i la Criminalitat Organitzada, i té com a principal focus el trasllat de la Supercopa d’Espanya a l’Aràbia Saudita mitjançant un contracte amb una empresa de Gerard Piqué, tot que també es va escorcollar l’estadi La Cartuja de Sevilla, per tal de demanar informació sobre el contracte amb la RFEF per celebrar allà la Copa del Rei des del 2020 fins a enguany.