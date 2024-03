Ajornen les eleccions a la RFEF arran de l'escorcoll policial

La Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) va rescindir ahir el contracte amb el despatx de GC Legal, dirigit per Tomás González Cueto, assessor jurídic extern en l’etapa de Luis Rubiales a la Federació, i va obrir expedient i va apartar de les funcions els directors relacionats amb la causa per la qual es van fer escorcolls aquest dimecres a la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Els esmentats escorcolls, a la fi, obliguen a ajornar el procés electoral de l’ens federatiu, les dates del qual s’havien d’anunciar el mateix dimecres, però que s’ajornaran per més endavant, segons va confirmar ahir el president del Consell Superior d’Esports (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes.

El dirigent va admetre que no li semblava “raonable” que es fes “en aquest context” el procés electoral a l’ens federatiu, tot i que va assegurar que no tem que afecti la candidatura “sòlida” per al Mundial del 2030. Així mateix, no va amagar el seu “disgust” i “indignació seriosa” pels escorcolls i detencions dutes a terme per l’UCO a la RFEF i va considerar que “hi ha persones que no mereixien ser on van estar”. “Em sembla que la cobdícia d’algunes persones els ha portat a caure en la temptació de la corrupció”, va afegir.L’expresident federatiu Luis Rubiales és un dels investigats, però no va ser un dels set arrestats perquè està de viatge a la República Dominicana i serà detingut una vegada torni a Espanya. L’expresident va declarar ahir que “he demanat al jutjat d’avançar la tornada quan m’ho demanin”. No obstant, la defensa de Rubiales va informar la jutge que l’expresident té previst tornar a Espanya el 6 d’abril, però que es troba “en plena disposició”. Per la seua banda, cinc dels set detinguts dimecres van quedar ahir en llibertat.