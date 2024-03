Marta Visa polvoritza de nou el rècord d'Espanya

La lleidatana Marta Visa va fer miques ahir el rècord d’Espanya d’esquí de velocitat que ella mateixa havia batut el dia anterior. Si dijous l’esquiadora de Bellver de Cerdanya, de 42 anys, només havia millorat en una mica més d’1 km/h (204,60) la seua pròpia plusmarca que va establir l’any passat, ahir va superar totes les previsions i la va situar en un increïble 214 quilòmetres per hora, deu més.

Visa, que ahir va partir d’una altura molt més alta del que ho havia fet dijous passat en el seu primer intent, va aconseguir la nova millor marca estatal femenina de l’anomenat Quilòmetre Llançat (KL) durant la disputa de la segona jornada del Campionat del Món d’esquí de velocitat que s’està disputant a l’estació de Vars, als Alps francesos, el mateix escenari on l’any passat per aquestes dates ja va establir una nova plusmarca espanyola amb 203,24, en la que era la seua reaparició després de patir una gravíssima caiguda durant una competició el 2022 que va estar a punt de costar-li el braç dret.Marta Visa, integrant de l’equip estatal d’esquí de velocitat de la Federació Espanyola d’Esports d’Hivern, va aconseguir el nou rècord en la primera mànega disputada ahir i tenia intenció d’intentar-ho de nou en la segona, però al final l’organització va haver de suspendre-la a causa de la meteorologia adversa que posava en risc la seguretat dels esquiadors. El registre de 214,61 situa l’esquiadora de Bellver de Cerdanya provisionalment en la cinquena posició de la general del Mundial de la categoria quan falten encara dos dies de competició, en els quals tornarà a atacar el rècord.

Pueyo i Cester, subcampions d’Espanya de fons

Els lleidatans Jaume Pueyo i Marta Cester es van proclamar subcampions d’Espanya absoluts d’esquí de fons, en la modalitat lliure, en els campionats que ahir van arrancar a l’estació aranesa de Baqueira-Beret. El fondista de la Seu d’Urgell i del CEFUC va quedar segon al darrere del donostiarra Imanol Rojo, que el va superar per 1:43 minuts. Marc Colell, també del CEFUC, va ser quart, a 17 segons del podi, i Bernat Sellés, del Cerdanya Nòrdic de Bellver, va firmar el cinquè lloc. Per la seua part, l’aranesa Marta Cester es va quedar a 44 segons de la navarresa Irati Cuadrado, que es va emportar el títol com ja va fer en la passada Marxa Beret, també superant l’esquiadora del CAEI. En veterans, Sadurní Betriu va aconseguir el subcampionat, només superat per l’aragonès Diego Ruiz.En categories inferiors, la delegació lleidatana va aconseguir nou medalles. Marc Colell (CEFUC) i Martina Miquel (CENA de Tuixent) es van emportar la victòria en U20, Berta Guitart (CENA) va fer el mateix en U18, on Pablo Moreno (CAEI) va pujar al tercer calaix del podi. També van guanyar Joana Puig (Cerdanya Nòrdic), en U16; Jara Díaz (CAEI), en U10; i Fiona de Castellarnau (CAEI), en U14, on la seua companya Malika Sánchez va ser tercera, la mateixa posició que va aconseguir Emma Ribó (Cerdanya Nòrdic) en la prova de U12.