El Barça atropella de nou el Madrid i sentencia la Lliga

El Barcelona, amb la noruega Caroline Graham Hansen com a futbolista diferencial, va tornar a emportar-se el clàssic davant del Reial Madrid, aquesta vegada per 0-3 a l’Alfredo di Stéfano, per deixar sentenciada la Lliga F amb nou jornades al davant. La nòrdica és una jugadora absolutament top. Està en un primeríssim nivell. Ho va tornar a demostrar al feu madridista. En va tenir prou amb una passada en profunditat a Ona Batlle que va acabar en una rematada a plaer de la sueca Fridolina Rolfo i una jugada en la qual va guanyar l’acció a Olga Carmona per servir a Aitana Bonmatí i acabar amb la resistència de les pupil·les d’Alberto Toril. L’autora del gol del títol mundial de la selecció espanyola va viure un autèntic malson amb Graham Hansen, que va tornar a desfer-se de la sevillana per segellar el definitiu 0-3 quan quedava poc menys de mitja hora per al final. Derrotat en els tretze enfrontaments precedents, el Madrid no va poder tampoc aquest cop acabar amb la nefasta ratxa. Ni tan sols en va tenir prou amb alguns compassos de maneig de pilota contra un Barça que va semblar anar a mig gas al primer temps i que en va tenir prou amb el desequilibri de Hansen. Va tenir la seua opció per igualar el Madrid, als 25 minuts, amb un refús d’Irene Paredes a centrada de Carmona que es va estavellar al pal dret de la porteria de Coll. Va ser l’única i millor oportunitat de l’equip de Toril, que no va poder arribar al tram final amb vida, davant d’un equip blaugrana que es va guardar de cara a la Champions en el tram final.