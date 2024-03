L'Artesa de Segre goleja i enfonsa el Tàrrega

L’Artesa de Segre va endossar ahir una dura golejada per 4-0 a un Tàrrega en hores baixes, al qual no va sortir res en els 90 minuts. La primera hora de joc va ser bastant igualada però sense clares ocasions de gol per a cap dels dos equips, fins que Nico, el golejador de la tarda, va marcar l’1-0 sorprenent el porter Saborido.

Després del gol, l’Artesa va augmentar la pressió i en el 38 va tenir l’oportunitat d’ampliar el marcador a les botes de Guerau, que sol davant de la porteria va xutar incomprensiblement alt. Dos minuts després, va ser Xavi Ros qui de xut creuat a punt va estar d’ampliar el marcador, però va sortir fora fregant el pal. La resposta del Tàrrega va arribar a l’últim minut abans del descans amb un xut d’Abraham que va repel·lir el travesser. El segon temps no podia començar millor per als locals, que van veure com en el 48 Guerau, aquesta vegada sí, aprofitava una passada de Guido per marcar el 2-0, davant de la bogeria del públic local. L’Artesa dominava a plaer, però el Tàrrega a punt va estar de retallar el marcador amb una falta directa que el porter Alejandro va desviar al pal. I del possible 2-1 es va passar al 3-0 amb un altre gol de Nico, que va rematar de cap un rebuig de la defensa visitant. En ple frenesí local, Nico en el 77 arredonia el marcador amb un gran gol, aconseguint el seu primer hat-trick amb l’equip de la Noguera.Amb aquest resultat (4-0), i quan falten set jornades per acabar la lliga, l’Artesa de Segre suma una victòria després de tres derrotes consecutives i se situa a l’onzena posició de la classificació, a tan sols un punt de l’Unificació Llefià, el conjunt que marca la zona de descens. Per al Tàrrega suposa la quarta derrota consecutiva i és penúltim, tan sols dos punts per sobre de l’Alguaire, que li ha retallat sis punts en les últimes dos jornades.