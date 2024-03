“No me n'he anat, m'han fet fora”

L’exdirector general del Lleida Esportiu Vicente Javaloyes va dir ahir que estava dolgut per com s’havia produït la seua sortida perquè havia estat un acomiadament que no comprèn i va dir que lluitarà per recuperar els aproximadament 150.000 euros que li deu el club després d’haver-ne recuperat 34.000 dels que va posar de la seua butxaca. “Tenim intenció amb els meus advocats d’interposar una demanda entorn d’aquest acomiadament. Sempre, dins de les meues possibilitats, protegint el club, però això no ho he començat jo”, va advertir. Javaloyes va indicar que el 26 de febrer el president Luis Pereira el va citar per un fet que s’havia produït 5 dies abans, a l’haver posat a disposició del club una passarel·la de pagament per atendre la situació econòmica greu d’un jugador. “És la primera vegada que el Luis em diu que hi ha una pèrdua de confiança i li dic que he fet la meua funció, que és la gestió econòmica. És més, li dono tota la meua informació comptable i li dic que em pagui el que em deu. Em diu que d’acord i li comunico que com que hi ha pèrdua de confiança me n’aniré al final de temporada perquè és el millor per al club, però el 19 de març Marc Torres em va enviar un whatsapp i un mail en què se m’adjuntava una carta”. S’hi llegia que “la decisió ha estat presa com a conseqüència a la pèrdua de la confiança cap a la seua actuació durant els últims mesos, així com també a causa de la falta de justificació entorn d’alguna de les seues actuacions, especialment en l’àmbit econòmic”. Javaloyes va subratllar que “no he percebut ni un sol euro del club” i que en el moment de l’entrada de Pereira al Lleida, per fer front als primers pagaments, ell mateix va posar de la seua butxaca uns 80.000 € i Pereira, 20.000. Això no treu, va dir, que Pereira hi hagi posat “molts diners”. Va detallar que se li deuen uns 150.000 € després de recuperar-ne uns 34.000. “No soc ric i això m’ha causat problemes personals perquè eren els diners per al futur del meu fill”, va afegir emocionat. Va recalcar que gràcies a la seua tasca el club va ingressar 200.000 € pel fitxatge de Febas pel Llevant i va dir que va deixar una feina per ajudar Pereira a entrar al Lleida. Javaloyes va admetre que tenia discrepàncies des de fa temps amb ell perquè, va dir, “no soc un jornaler de l’elogi, soc una persona que té criteri propi i ja li vaig comentar en el seu moment que algú l’estava enterbolint”. Va assegurar que Pereira és el seu amic, que coneix des del 2001, i la seua relació empresarial data del 2003, quan l’empresari va intentar aconseguir la gestió de l’Sporting o l’Elx. “Però sempre vaig posar el focus en el Lleida perquè és una marca potent i visc aquí. Jo soc del Lleida Esportiu. Al club he fet de tot: escombrar, contractar publicitat, posar rentadores, vendre carnets, tot. Al gener, el Luis va fer fora l’encarregat de publicitat i en dos mesos he portat 35.000 euros al club”. Va dir haver-se sentit “humiliat” al trobar-se al seu despatx persones que havia citat Pereira per contractar-les sense tenir-ne ell coneixement o que algú anés dient pel carrer que seria el que ocuparia el seu càrrec. “Potser aquesta compareixença té conseqüències. Jo tinc cartes guardades. El futur del Lleida depèn de la salut del Luis i dels diners que hi posi. He perdut un amic perquè no està adequadament assessorat per altres persones. Visca el Lleida”, va concloure.

“Un mediador professional hauria de parlar amb el Lleida i el Futur”

En el torn de preguntes, a Vicente Javaloyes se’l va inquirir sobre el que pensa del fet que el Lleida Esportiu i el Badalona Futur puguin coincidir a la ciutat la pròxima temporada. “Potser és el moment a Lleida de mediar, de buscar un focus comú perquè el Lleida Esportiu té un valor i un recorregut i és difícil negociar des de les emocions. Si hauria de mediar la Paeria? Crec que no. Hauria de ser una persona objectiva, un professional de la mediació”, va afirmar.Va revelar que “ens vam asseure a parlar amb l’Atlètic Lleida la primera vegada i van dir que no. Després quan va sortir això del Badalona, m’ho filtren i van tornar a asseure’s amb nosaltres. Hi havia una proposta que pot ser coherent, però a partir d’aquesta reunió jo ja no vaig estar present en més reunions”, va concloure Javaloyes.

Quatre actes dels Mossos per alcohol en el Lleida

Els Mossos van aixecar 4 actes administratives al Camp d’Esports el 25 de febrer durant el partit Lleida-Badalona Futur per la venda i consum d’alcohol, la qual cosa està prohibida per la llei de l’Esport als recintes esportius. Tres de les actes, segons va poder confirmar aquest diari, corresponen a particulars per consum d’alcohol i una quarta es va aixecar al club per la venda. D’altra banda, el tècnic del Badalona Futur Ferran Costa és a un pas de fitxar per l’Andorra, previ pagament de la seua clàusula de 45.000 €.