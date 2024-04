El PSG s'ha interessat pels blaugranes Koundé i Héctor Fort

El PSG ha mostrat interès per les situacions de Jules Koundé i Héctor Fort, jugadors del FC Barcelona. L’equip francès vol reforçar la rereguarda de cara a la pròxima temporada 2024-2025 i s’ha fixat en els dos futbolistes blaugranes. Així es desprèn d’una informació oferta ahir al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio. Segons aquesta mateixa font, fa dos setmanes hi va haver una reunió entre emissaris del PSG i representants del FC Barcelona per parlar de la situació d’aquests dos futbolistes.

La resposta de l’entitat blaugrana va ser negativa en el cas d’Héctor Fort i va obrir la porta a negociar la sortida de Koundé, que va costar 50 milions d’euros més 12,5 més en funció de variables el 2022, per la qual cosa l’amortització del seu fitxatge no arriba al 50 per cent.

D’altra banda, Athenea del Castillo, jugadora del Reial Madrid femení i de la selecció espanyola, va assegurar que “mai” jugaria al Barça, “encara que no fos l’únic equip que quedés al món”, i va mostrar el seu desig de poder retirar-se al club blanc. “Per a mi estic al millor club del món. Per a mi és un somni ser al Reial Madrid, soc del Reial Madrid des de petita. Mai no jugaria al Barça, encara que no fos l’únic equip que quedés al món; perquè el meu somni és jugar al Reial Madrid. Tant de bo pugui retirar-me aquí”, va assenyalar en una entrevista a Efe.