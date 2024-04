Bojan Krkic presenta el llibre 'Controlar lo incontrolable'

L’exfutbolista i actual coordinador de l’àrea de futbol del Barcelona, Bojan Krkic (Linyola, 1990), va presentar ahir Controlar lo incontrolable (Alienta Editorial), el seu llibre sobre la lluita contra l’ansietat que va travessar durant l’etapa com a futbolista. En més de dos-centes pàgines, Bojan relata alguns dels episodis més foscos des que va fer els primers passos amb el primer equip del Barça, als 16 anys, travessant episodis d’ansietat que el van portar a desencisar-se del futbol.

“Un dels somnis que tenia era arribar al primer equip del Barça, però hi ha una part que depèn de la personalitat i a mi em va costar per la repercussió que implica”, va relatar durant la presentació del llibre, celebrada a l’Antiga Fàbrica de l’Estrella Damm de Barcelona.L’acte, conduït pel periodista Jordi Basté, va comptar amb la presència del director esportiu del Barcelona, Deco, i del periodista Marcos López, que ha col·laborat en l’obra.Més enllà de les reflexions de l’exfutbolista, el llibre compta amb el testimoni de persones que han viscut de prop la seua trajectòria, com els seus excompanys Andrés Iniesta, Thierry Henry i Zlatan Ibrahimovic o l’entrenador que el va fer debutar al Barça, Frank Rijkaard.Una altra figura esmentada durant la presentació va ser el doctor Josep Montseny, el psicoanalista que va ajudar Bojan quan el 2007 va acudir a ell per abordar els primers episodis d’ansietat. “El doctor Montseny em va ajudar a establir unes bases que em van acompanyar durant tota la meua carrera. Vaig anar a visitar-lo perquè vivia una situació complexa que no podia controlar i condicionava el meu dia a dia”, va reconèixer.