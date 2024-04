La selecció avança amb un nou triomf cap a l'Eurocopa

La selecció espanyola femenina de futbol va sumar ahir dimarts la segona victòria en dos partits en la fase de classificació per a l’Eurocopa del 2025 de Suïssa al derrotar per 3-1 Txèquia, un marcador que, tanmateix, no va reflectir la dificultat amb què es va trobar a El Plantío de Burgos la campiona del món.

La Roja va suar més de l’esperat el seu triomf i no va tenir un duel tan fàcil com el de divendres passat contra Bèlgica, malgrat que el rival semblava indicar el contrari. Però el combinat txec va ser més atrevit de l’esperat, va pressionar bé per incomodar i fins i tot va arribar a anar al davant en el marcador. Una alegria que no li va durar gaire perquè les locals, que van tardar a trobar una bona versió i es van agafar a la qualitat de Mariona Caldentey, van empatar i van remuntar molt ràpid per evitar que l’ensurt empitjorés.Montse Tomé va decidir retocar el seu equip amb les entrades de María Méndez, Maite Oroz, Eva Navarro i Lucía García, i va modificar una mica el seu dibuix per jugar amb tres al darrere (Paredes, Méndez i Batlle), i col·locar molt amunt Athenea del Castillo, a la qual va deixar tot el carril esquerre, perquè Mariona Caldentey jugués més entre línies i buscar la seua associació amb Jenni Hermoso i Alèxia Putellas. Un pla que no va acabar de quallar, en part perquè el seu rival va sorprendre.