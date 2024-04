Marc Márquez cau quan liderava l’esprint a Jerez

detail.info.publicated agencias detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El pilot espanyol Jorge Martín (Ducati) ha conquerit aquest dissabte la victòria en la carrera a l’esprint del Gran Premi d’Espanya, quarta prova del Mundial de motociclisme, i ha consolidat el seu lideratge, mentre que Pedro Acosta (KTM) ha acabat segon i s’ha aixecat a la segona posició de la general.

En una cursa caòtica en el Circuit de Jerez-Ángel Nieto, on es van veure fins 15 pilots anant-se’n a terra, la majoria d’ells en la corba 5, el madrileny va aconseguir sobreviure després de barallar-se amb el lleidatà Marc Márquez (Ducati) fins la caiguda d’aquest a falta de quatre girs per al final. El seu gran rival pel campionat, l’italià Francesco Bagnaia (Ducati), també va acabar en la grava i no va sumar.

Així, el de Sant Sebastián de los Reyes va prendre el lideratge després de l’ensopegades del de Cervera i no el va deixar anar fins veure la bandera de quadres, que li va garantir encapçalar un 'podi' al qual també van pujar Pedro Acosta i el francès Fabio Quartararo (Yamaha), ambdós beneficiats pel festival de caigudes.

D’aquesta manera, Martín es consolida en el lideratge de la general de la categoria reina amb 92 punts, 29 més que un Acosta que ara és segon (63) després de desplaçar a l’italià Enea Bastianini (Ducati), que va caure aquest dissabte i ara és tercer (59). També baixa un lloc Maverick Viñales (Aprilia, 56), un altre dels afectats per les caigudes. Tot just apagar-se els semàfors, el sud-africà Brad Binder (KTM) va prendre el comandament de la prova, mentre el 'poleman' Marc Márquez (Ducati) patia també l’avançament de Jorge Martín (Ducati), tot abans que es comencessin a succeir les caigudes a Jerez.

El primer en anar-se’n a terra va anar Aleix Espargaró (Aprilia), víctima d’un bassal d’aigua en la corba 9 durant la primera volta, i només uns segons després era l’australià Jack Miller (KTM) el que marxava a la grava.

Amb Martín ja al capdavant de cursa i preparat per tirar i escapar-se, el panorama es va aclarir per al madrileny quan, a deu voltes per al final, el bicampió del món Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati) queia en la primera corba després d’un toc de Binder. Un altre italià, Fabio Di Giannantonio (Ducati), també es va acomiadar de la prova amb una caiguda en una zona humida.

A falta de sis voltes, i abans de l’enèsima caiguda, aquesta vegada d’Alex Rins (Yamaha), Márquez va aconseguir passar al de Sant Sebastián de los Reyes per liderar la cita, però tot just li va durar dos girs abans d’anar-se’n a terra. Abans i en la mateixa corba, també se n’anaven a la grava, sense connexió entre ells, Binder, Alex Márquez (Ducati) i Enea Bastianini (Ducati).

Abans del final, la mala sort també tocava a Maverick Viñales (Aprilia), a falta de tres voltes, a l’alemany Stefan Bradl (Honda), a l’italià Luca Marini (Repsol Honda) i al francès Johann Zarco (Honda), tots ells en l’últim gir.

Mentrestant, Dani Pedrosa (KTM) es va quedar a les portes del podi, quart; Raúl Fernández (Aprilia) va acabar sisè, just per davant de Marc Márquez i d’Augusto Fernández (KTM), setè i vuitè respectivament; Joan Mir (Repsol Honda) va ser dècim i Alex Rins (Yamaha), quinzè.