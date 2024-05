La Montsec-Montsec espera superar els 900 participants

La catorzena edició de la Marxa Cicloturista Montsec-Montsec se celebrarà el proper dissabte dia 18, amb sortida i arribada des del pavelló Inpacsa de Balaguer, El certamen proposa els tres recorreguts tradicionals, de 190, 140 i 80 quilòmetres, i compta amb una previsió de participació superior als 900 ciclistes, arribats majoritàriament des de diferents punts de Catalunya, però també d’Aragó, el País Basc i Andorra.

La prova, de caràcter no competitiu, va ser presentada ahir a la diputació de Lleida per la regidora d’Esports de Balaguer, Laia Vilardell; el vicepresident del CC Balaguer, Jordi Ribalta; el secretari i organitzador de la prova, Víctor Saiz; el delegat de la Federació Catalana de Ciclisme (FCC) a Lleida, Arturo Santiveri; i el diputat Jordi Verdú.Santiveri va destacar que la Montsec-Montsec és una marxa “molt reconeguda i amb molt prestigi, no només a la demarcació de Lleida”, i en aquesta línia Jordi Verdú va apuntar que “els participants qualifiquen aquesta prova com la més ben valorada i organitzada de les de bicicletes a la carretera, en enquestes internes de l’FFC”.Per la seua part, Laia Vilardell va valorar que “la prova dona valor, no només a Balaguer, sinó a la resta del territori”, perquè un dels seus elements distintius és que travessa espais neuràlgics del Montsec com el port d’Àger, el coll de Comiols, la collada d’Hostal Roig i el coll de Fontllonga.A més, Víctor Saiz va destacar l’aposta de l’organització “per celebrar un esdeveniment sostenible, amb mesures que redueixen molt l’impacte mediambiental i tracten de publicitar la proximitat”. La previsió de l’organització és que prop de 120 voluntaris s’encarreguin del correcte desenvolupament de la marxa. La Ruta de Gran Fons, amb 190 quilòmetres i 3.300 metres de desnivell acumulat, i la de Mig Fons, amb 140 km i 2.050 metres de desnivell, formen part del Circuit Català de Cicloturisme Gran Fons, mentre que la prova més curta, la Challenge (80 km i 1.300 metres de desnivell), segueix dins del circuit Challenge.