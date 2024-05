Tancament del camp dos partits i multa de 6.000 € al Lleida pel cop d’ampolla

detail.info.publicated REDACCIÓN detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Jutge Únic per a competicions no professionals de la Federació Espanyola de Futbol ha sancionat al Lleida amb el tancament del Camp d’Esports en els dos pròxims partits que hagi de jugar a casa i una multa de 6.001 euros pels incidents registrats en els últims minuts del partit de play off de diumenge passat contra el Yeclano, pels quals l’àrbitre va acabar decretant la seua suspensió quan el resultat era de 0-1. La resolució es basa en el contingut de l’acta arbitral, que detalla que en el minut 93 van ser llançades tres botelles plenes parcialment d’aigua des del sector de Tribuna, impactant una d’elles al cap del delegat de l’equip visitant, que va quedar estirat a terra.

L’acta indica que arran d’aquest incident les forces de seguretat van haver d’entrar en el camp i que van continuar caient objectes des de les grades. Afegeix que una vegada als vestidors, finalment va optar per suspendre el partit "perquè no s’acredita la seguretat per a tots els intervinents en el partit". El Lleida ja va patir un primer revés dilluns, quan el jutge de Competició va donar per acabat el partit amb 0-1, denegant la reclamació del club de jugar els 7 minuts de temps afegit que restaven.