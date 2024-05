L'ITF Junior del CT Lleida es queda sense lleidatans a la primera jornada

La primera jornada de la fase final de l’ITF Junior Catalonia Open, que es disputa durant tota la setmana a les pistes del CT Lleida, no va ser gens favorable per al tenis lleidatà, que es va quedar sense representants.

En el quadre masculí van caure derrotats els quatre tenistes del club amfitrió. Víctor Palomar va cedir per un doble 6-2 contra l’ucraïnès Roman Venger, primer favorit; Lande Culleré va caure 6-2 i 6-1 amb l’alemany Mats Pottbecker, vuitè cap de sèrie; Jordi González no va poder davant del francès Enzo Champigneulle, contra el qual va perdre per 6-3 i 6-0; i Adrià Franco es va acomiadar davant del nord-americà Michael Antonius, sisè favorit, per 6-2 i 6-0.En la categoria femenina del campionat, que forma part del circuit mundial júnior de la Federació Internacional de Tenis, no van anar millor les coses, ja que les dos representants lleidatanes també es van acomiadar de bon començament. Cèlia Torrelles, del CT Lleida, va oposar resistència contra la russa Marya Kornilova, però va acabar cedint per 6-3 i 6-4, mentre que Maria Pardo, formada al CT Lleida però ara amb llicència de l’Atlètic Laietània, va córrer la mateixa sort amb la grega Eleni Karantali, que la va derrotar per un contundent 6-0 i 6-1.