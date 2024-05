La Cursa Nocturna Castell del Remei espera 800 atletes

La Caminada i Cursa Nocturna Castell del Remei celebrarà el proper 25 la setena edició, en la qual s’espera la participació de 800 atletes. “És una prova que està consolidada i en aquesta nova edició hem preparat diverses novetats, també en el recorregut, que ofereix trams nous entre les vinyes del Castell del Remei”, explica Mireia González Antó, presidenta de la Fundació Castell del Remei, que organitza aquesta cita ja clàssica en el calendari atlètic lleidatà. Pel que fa a la gestió tècnica de la prova, correspon a l’Associació Esportiva Ekke.

L’organització ofereix als participants dos recorreguts, de 10,2 i 15 quilòmetres, que es poden fer corrent o caminant. Després de l’esdeveniment atlètic els participants i acompanyants tenen a la seua disposició un sopar a la fresca, en el qual s’ofereixen hamburgueses veganes i llonganissa sense gluten, a més d’una degustació de vins i refrescos per als nens.Com en les anteriors edicions, la Cursa Nocturna és també solidària amb la Fundació Catalana de Lupus, de la qual Mireia González Antó és patrona. A més de destinar una part de la inscripció, es pot col·laborar amb la fundació a través d’una fila zero i la participació en un sorteig en el qual, entre altres regals, se sortegen una samarreta firmada per la jugadora del FC Barcelona Aiana Bonmatí, actual Pilota d’Or, una altra del dakarià d’Oliana Isidre Esteve, una del Barça firmada pels jugadors de la primera plantilla i dos de la Fundació Catalana de Lupus firmades per Lamine Yamal i Pau Cubarsí. També se sortegen ampolles de vi i visites guiades als Cellers Tomàs Cusiné.A partir de les 18.00 els atletes ja podran recollir el dorsal i la bossa del corredor a la Sala Lucilla Atilia del celler. Pel que fa a les sortides, a les 19.30 hores es donarà la sortida de la caminada de 15 quilòmetres a la plaça Major i a les 20.30, la de 10,2 quilòmetres. Cap de les dos és competitiva. Sí que ho són les dos carreres, que tindran les sortides a les 21.00 h la de 15 km i a les 21.15 h la de 10,2.Per amenitzar la jornada, a partir de les 18.00 hores hi haurà una exhibició de modelisme naval i, a partir de les 22.00 h, actuació amb el grup Jambolainers.