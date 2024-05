L'ICG Força Lleida obre el play-off d'ascens rebent l'Alacant en un Barris Nord que lluirà una de les millors entrades de la història

L’ICG Força Lleida inicia avui (21.00/Lleida En Joc) el camí cap a l’ACB que ha il·lusionat l’afició durant tota la temporada, en la qual l’equip ha assolit el seu rècord històric de victòries a la categoria (26), superant amb escreix l’anterior de 23 i que li ha valgut per acabar tercer.

El primer assalt de la sèrie al millor de cinc partits davant de l’Alacant, el setè classificat, serà en un Barris Nord que lluirà una de les millors entrades de la història, ja que el club ja ha venut més de 3.700 abonaments per al play-off. Després de dies en què s’han format cues a les taquilles del pavelló lleidatà, el club confia a assolir els 6.000 espectadors per a aquest i la resta de partits a casa del play-off.El conjunt lleidatà arriba al duel com l’equip més en forma de la Lliga, després d’encadenar nou victòries consecutives, una de les quals davant del mateix Alacant en el partit de la segona volta al Barris Nord (91-77). La dinàmica alacantina és pràcticament oposada, ja que suma només una victòria en els últims cinc partits, malgrat que va ser contra el campió Leyma Corunya (84-74). A més, dels últims 10 només ha aconseguit tres victòries i totes han estat a casa. De fet, el seu últim triomf com a visitant va ser en la visita al Cantàbria, el 3 de març (65-82).Malgrat la disparitat de dinàmiques entre aquests dos equips, el tècnic del conjunt lleidatà, Gerard Encuentra, va recordar que “el que hem aconseguit en Lliga, ni els enfrontaments directes, ja no val. Tot arranca de zero, contra un rival que ho ha fet bé i que segur que ens ho posarà difícil en aquests primers dos partits”, ja que el segon es disputarà també al Barris Nord diumenge (17.00 hores).

Encuentra també va destacar com a perill del rival que “quan jugues com a visitant, afrontes aquests partits amb un alliberament que no tens com a local, t’atreveixes a provar coses diferents, mentre que el que juga a casa té aquesta pressió de conservar el factor camp. El factor pista no és garantia, perquè tots estem molt igualats”, i va posar com a exemple que “en el play-off de l’Eurolliga, excepte el Madrid tots els equips van perdre un dels dos partits a casa”. Malgrat deixar clar que el bon rendiment a la fase regular de la Lliga no val per ser favorits en l’eliminatòria, Encuentra sí que va destacar que “demostra que som un equip molt competitiu i que arribem molt bé mentalment i físicament, amb confiança per plasmar la nostra idea de joc a alt nivell com hem demostrat durant la temporada”.

Així, el tècnic va apuntar que “la nostra senya d’identitat és ser un equip intens enrere i que vol córrer, sense tenir clares individualitats”, una cosa que demostren les xifres, ja que el conjunt lleidatà va acabar la fase regular com l’equip que menys punts rep de la Lliga (2.546), encara que l’Alacant també destaca per les seues bones xifres defensives, com el quart conjunt que menys encaixa, amb 2.608.Per la seua part, Kenny Hasbrouck va declarar que “com a equip estem molt bé i només esperem començar a jugar aquests partits, que són els que ens agrada a tots disputar”.