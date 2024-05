Viadero: “Hem d'anar contra el rival i guanyar per dos gols”

“Hem d’anar contra el rival i guanyar el partit per dos gols. Si volem ascendir, no podem fer cap altra cosa, perquè no queden més bales i ja s’han acabat les paraules. Toca anar-hi a donar la nostra millor versió i veig l’equip molt capaç de passar l’eliminatòria.” Així de contundent es va mostrar ahir el tècnic del Lleida Esportiu, Ángel Viadero, sobre com ha d’afrontar l’equip la tornada de l’eliminatòria de play-off davant del Ieclà, després de perdre per 0-1 l’anada al Camp d’Esports, que va quedar suspesa en l’afegit pel llançament d’objectes al camp.

El càntabre també es va referir als esmentats fets i els va qualificar com “injustificables”. “Hi ha una cosa que va més enllà de l’esport i és que hem de mostrar respecte envers els altres i són fets que no haurien de passar mai”, va afegir el tècnic, que a més va apuntar que “la suspensió ens va perjudicar, perquè fent un mal partit, en aquells minuts vèiem que podíem trobar el gol”.Quant a l’aspecte esportiu del partit d’anada, va reconèixer que “va ser el pitjor partit a casa de tota la temporada. No vam estar bé, el rival va ser superior a nosaltres i hi va haver moments en què vam veure que se’ns n’anava l’eliminatòria”. El tècnic va dir que “pot ser que ens faltés una mica de tot i que ens guanyessin una mica els nervis o la pressió, però l’equip ha fet autocrítica, ha vist en què ha de millorar i estic segur que ho farem”.Quant al rival, el Ieclà, va reconèixer que “en gran part el nostre mal partit s’explica perquè el rival va fer un gran treball i ens ho va posar molt difícil”. En aquesta línia, va assumir que es tornarà a viure un partit amb moltes aturades en el joc: “Teníem clar el que passaria i tenim claríssim el que passarà diumenge. Els equips han d’aprofitar les cartes que tenen i això és una virtut seua. Qui ha de permetre-ho o no és l’àrbitre i jo no entro a valorar la seua feina”, va afegir.Per aquesta raó, va dir que serà necessari “adaptar-se al partit en tots els aspectes, perquè el futbol va més enllà del talent que puguem tenir”. “Ens ho van posar difícil aquí i ara es tracta que nosaltres els fem un partit complicat i que la nostra qualitat pugui decidir”, va concloure el càntabre, que va reconèixer que “alguns jugadors seran dubte fins a última hora, però només jugaran els que estiguin al cent per cent”.

Presentada la demanda per acabar el partit

El Lleida Esportiu va presentar ahir davant del jutjat de Majadahonda la demanda civil perquè es disputin els minuts restants del Lleida-Ieclà de diumenge passat, després que el Comitè Nacional de Segona Instància de la Federació desestimés “íntegrament” el recurs del Lleida i donés la raó al Jutge de Competició en la seua decisió de donar per acabat l’encontre. Per una altra banda, el club també té previst presentar avui el recurs davant la sanció de 6.000 euros de multa i la disputa dels dos pròxims partits a porta tancada.