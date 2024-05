Campiones amb golejada

El Barça no va donar opció a la sorpresa a la final de la Copa i va arrossegar la Reial Societat (8-0) per aconseguir el seu desè títol de la competició i el quart dels últims cinc anys. Així, es destaca entre els vencedors de la Copa, ja que en suma quatre més que el segon, l’Espanyol, amb sis. L’equip blaugrana va fer valer el pes de la seua plantilla i pressupost i va passar per sobre d’una Reial Societat que només va poder aguantar el marcador inicial quatre minuts i 48 segons. Així, el Barça va aconseguir el tercer títol de la temporada, després de guanyar la Supercopa i assegurar-se la Lliga, i va poder guardar forces per a la final de Champions de dissabte vinent davant del Lió. Ona Batlle va obrir el marcador per certificar un 5-0 al descans amb gols de Salma, Graham Hansen, que va anotar el tercer i el quart, i el segon de la mateixa Batlle. Ja a la segona meitat, en la qual Giráldez va poder donar descans a jugadores de pes, Mariona, que va ser elegida MVP de la final, va anotar un doblet que va completar la golejada juntament amb un gol de Claudia Pina (8-0). Malgrat el bon ambient a La Romareda (amb 25.617 espectadors), on es va viure una sonora xiulada a l’himne d’Espanya abans del partit, les jugadores blaugrana van haver d’entregar-se elles mateixes les medalles de campiones sobre la gespa, perquè la Federació no va organitzar l’entrega i només va donar una bossa amb les medalles a l’staff –també ho va fer a la Copa masculina d’aquest any–, encara que les jugadores blaugrana van patir una situació similar al guanyar la Supercopa el 2023. De fet, el president de la Federació Espanyola, Pedro Rocha, no va acudir al partit perquè es troba al congrés mundial de la FIFA, al contrari que la reina Letícia, que va presidir la llotja després de cinc anys d’absència.