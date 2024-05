A encarrilar la Final Four

detail.info.publicated Xavier Pujol detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’ICG Força Lleida vol deixar ben encarrilada la classificació per a la Final Four d’ascens a l’ACB sumant aquesta tarda (17.00) la segona victòria en el play-off de quarts davant l’Alacant, abans que l’eliminatòria es traslladi a finals de la setmana que a terres valencianes, on ja tindria el primer dels dos match balls.

Però abans d’això ha de guanyar un equip al qual divendres va superar en totes les facetes del joc, però que vindrà ferit, com ja avisa Gerard Encuentra, que té clar que “serà un partit completament nou. És igual que el primer l’hagis guanyat d’1 punt o de 35. Veurem un Alacant provant moltes més coses tàctiques i segur que ens plantejarà un partit molt més complicat que el primer. Nosaltres esperem seguir en el moment tan bo en què estem i amb la comunió amb l’afició tornar a fer un bon partit”.L’ICG Força Lleida va quallar un primer duel molt complet, amb alguna vicissitud, però superant les seues mitjanes de la fase regular i, sobretot, sent un equip, cosa que ha estat clau per aconseguir les 26 victòries, 27 comptant la de divendres, que va ser la desena seguida. “Si revises el partit de divendres hi ha molts moments en què ells tenen algun tir alliberat que si l’haguessin anotat segurament el partit hauria estat més disputat, i nosaltres al revés, vam llançar algun tir difícil que vam acabant anotant, com un de Lobo des de la cantonada en un moment delicat. Aquests petits detalls al final són importants”, va apuntar Encuentra, que preveu un matx molt més competit que el primer de la sèrie. “M’espero un partit molt disputat, en el qual ells intentaran venjar-se una mica de la derrota”, va assenyalar Encuentra, que confia a allargar la bona ratxa de resultats. “Estem en un bon moment quant a joc col·lectiu, tots ens coneixem i cada un sap el seu paper a la pista”, va afirmar.

Una de les coses que no preocupen el tècnic lleidatà és que el seu equip pugui caure en un excés de confiança al tenir avantatge en l’eliminatòria i jugar a casa. “La plantilla en aquest sentit la veig molt enfocada, molt preparada. Hem de tenir el cap centrat i això l’equip ho té, és el bo que té. Els jugadors en volen més i sortirem a posar el 2-0 en l’eliminatòria”, va assenyalar Encuentra. Una de les incògnites, diu, és saber si l’esforç per jugar dos encontres tan seguits pot afectar. “Vull veure com recuperem després de dos partits tan seguits, perquè tenim jugadors més veterans i vull veure com ens afecta això. La sort que vam tenir és que en el primer partit vam poder rotar bastant”, va apuntar.

Encuentra va tornar a incidir en el suport dels aficionats, que avui s’espera que superin els 5.000. “L’afició és clau, apreta molt. Fa que els nostres bons moments siguin millors, i en els dolents està allà pressionant els àrbitres i el rival, i això ho notem. L’hi agraïm moltíssim”, va dir.