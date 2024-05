Boí Taüll s'assegura la Copa del Món per tres anys més

L’estació lleidatana de Boí Taüll serà una de les seus fixes del calendari de la Copa del Món d’esquí de muntanya durant els propers tres anys, fins al 2027, arran de l’acord que van assolir recentment Ferrocarrils de la Generalitat, que gestiona la instal·lació, i la International Ski Mountaineering Federation (ISMF), la qual cosa garanteix tenir els millors esquiadors del món fins després dels Jocs Olímpics de Milà-Cortina d’Ampezzo 2026, on la selecció espanyola té serioses oportunitats de medalla.

La ISMF ha fet públic el calendari per a la pròxima temporada 2024-2025 i ja s’hi inclou l’estació de l’Alta Ribagorça, que des del 2022, quan va allotjar un Campionat d’Europa, es manté en l’elit internacional d’aquesta disciplina. El 2023 va tocar el zenit acollint els Mundials, que van tenir un impacte econòmic d’1.587.000 euros i de promoció del territori de 2,4 milions més per les aparicions en els mitjans de comunicació, mentre que aquest any va ser la seu d’una de les proves de la Copa del Món.Boí Taüll serà els dies 1 i 2 de febrer del 2025 que ve la quarta parada del calendari, que constarà de les mateixes disciplines que aquest any, l’esprint i els relleus mixtos, que s’estrenaran als Jocs de l’any 2026. Només puntuaran per a la categoria absoluta.

El calendari de la Copa del Món d’esquí de muntanya 2024-2025 començarà aquest any a l’estació francesa de Courchevel del 12 al 15 de desembre en substitució de Val Thorens, que s’havia encarregat de l’obertura aquests últims anys. També es farà un test preolímpic a Bormio el mes de febrer, ja que aquesta localitat serà seu d’aquesta disciplina, que serà olímpica per primera vegada als Jocs d’Hivern del 2026. Després el circuit se’n va Sahdag, a l’Azerbaidjan, que s’estrena, per tornar posteriorment a Europa, primer amb la gira del Pirineu amb les ja clàssiques etapes de Pal Arinsal el 25 i el 26 de gener del 2025, i Boi Taüll els dies 1 i 2 de febrer. Després torna alsAlps, on s’organitzen tresetapes, per acabar a Noruega, on tindran lloc les finals de la Copa del Món d’esquí de muntanya.