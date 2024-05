“Anem mentalitzats perquè el partit a Alacant serà molt dur”

Nacho Varela va reconèixer ahir que el duel de divendres vinent al Centro de Tecnificación alacantí, el tercer de l’eliminatòria de quarts, “serà molt dur”. “Hem fet un pas important, però encara queda una victòria més i per això cal estar concentrats i mentalitzats perquè el partit a Alacant serà molt dur, perquè ells s’ho juguen tot i voldran allargar la sèrie, per això hem de seguir forts mentalment”, va assenyalar Varela.

El base xilè va destacar el poder del col·lectiu per sobre de les individualitats. “L’equip té aquesta rotació i tots estem preparats per sortir quan ens necessiten, aquesta és la fortalesa que té aquest equip, que tots podem aportar en determinats moments”, va comentar Varela, que no creu que puguin caure en la relaxació a l’anar 2-0. “L’equip està concentrat i tots sabem el que hem de fer. L’Alacant és un rival molt dur que si et relaxes et passa per sobre, o sigui que cal seguir en la línia en la qual estem. Treballar dur, solucionar els errors comesos en els dos partits i anar preparats”, va dir.

També va assegurar que “si podem decidir és en tres partits millor, que és el que tots voldríem, però sabem que serà molt dur i estem preparats per al que ens plantegin, i tant de bo puguem tancar la sèrie allà”, va afegir.