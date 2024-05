L'Atlètic Lleida agafa avantatge

L’Atlètic Lleida es va imposar ahir per 1-0 al Vic en el partit d’anada de les semifinals del play-off d’ascens a Tercera RFEF amb un solitari gol de Faganda, que va acabar decantant la balança a favor dels lleidatans en un partit extremament igualat. D’aquesta manera, els locals van aconseguir la seua primera victòria davant del Vic en tota la temporada, ja que els dos duels anteriors van acabar en empat a un, i partiran amb un mínim avantatge en el matx de tornada que es disputarà a l’Hipòlit Planàs de Vic dissabte vinent a les 16.00.

El partit es va iniciar amb un gran ambient a la grada, sobretot, per part de l’afició visitant, que no va deixar d’animar el seu equip des de l’escalfament fins al xiulet final. Al terreny de joc, els dos conjunts van sortir amb molta precaució i repetint el patró dels últims encontres en els quals es van enfrontar. L’Atlètic Lleida dominant la possessió i el Vic buscant la qualitat dels seus atacants i les transicions ràpides.

Precisament, la primera ocasió va arribar per mitjà de Flavio, un dels destacats del conjunt blanc-i-roig, que en el minut 6 va posar a prova Puiggròs amb un tret molt centrat. Després d’aquesta ocasió, els visitants van començar a controlar la possessió, però no van poder superar la línia defensiva lleidatana, que es va mostrar molt sòlida durant tot l’enfrotnament.

En el minut 18, Bayona va tenir el primer acostament dels locals a la porteria rival amb un tret que se’n va anar desviat. A partir d’aquí, els de Cappont van monopolitzar la possessió, però, igual com el rival, van ser incapaços de generar bones ocasions i van acabar arribant al descans amb empat a zero en el marcador (0-0).

A la represa, el Vic va posar en un compromís els locals en un parell d’arribades, però els de Bartolo van aconseguir resistir. Amb el pas dels minuts els de Cappont van tornar a controlar el ritme del partit i van estar a punt d’avançar-se al minut 70, però el cop de cap de Youssef se’n va anar lleugerament desviat. Tanmateix, en el minut 79, Faganda va aprofitar un rebuig dins de l’àrea, després d’una rematada de Konu, per vèncer el porter visitant i avançar els seus en el partit i en l’eliminatòria (1-0).

En els últims instants, el Vic va intentar empatar, però Bartolo va donar entrada a un tercer central per protegir-se i segellar un triomf importantíssim.

Bartolo: “Sabíem que passar de ronda es definiria en la tornada”

Després del partit, el tècnic de l’Atlètic Lleida, Xavier Bartolo, va declarar que “sabíem de la dificultat del partit, igual com també sabíem que l’eliminatòria s’acabaria definint a l’Hipòlit Planàs. Tot i així, aquesta victòria ens dona un cert avantatge de cara a l’enfrontament de tornada”.

També va parlar sobre la importància de la defensa en el partit i va assegurar que “malgrat que hi ha hagut fases on hem estat irregulars en defensa, al final som el tercer equip amb menys derrotes de la Lliga. Per tant, hem aconseguit tenir certa estabilitat per no concedir-li punts als rivals”, va afegir Bartolo.

Finalment, sobre el xoc de tornada va dir que “ara toca celebrar aquesta victòria. Ells estan obligats a guanyar a casa, així que esperem un Vic fort i agressiu, que veurem si ens condiciona molt o no. Sobretot, esperem un matx molt tancat i igualat en el qual m’agradaria mantenir la solidesa defensiva d’aquest partit, però intentant millorar la precisió a les accions d’atac”, va concloure.