Márquez firma una nova gran remuntada per ser segon

Aleix Espargaró (Aprilia) va completar ahir un dissabte perfecte a l’aconseguir la pole i la victòria en l’esprint del Gran Premi de Catalunya, en el qual Marc Márquez (Ducati) va aconseguir altra gran remuntada des de la catorzena posició de sortida per emportar-se el segon lloc al superar en l’última volta Pedro Acosta (GasGas), que va completar el podi a la tercera plaça.

Jorge Martín (Ducati), quart, va consolidar el liderat al capdavant de Mundial davant la caiguda de l’italià Francesco Bagnaia (Ducati) en l’última volta quan rodava líder, la qual cosa va regalar el triomf a un Espargaró que dijous va anunciar la retirada al final de la temporada i que està firmant un cap de setmana de somni. Per la seua part, Àlex Márquez es va veure penalitzat per una mala sortida des de la tretzena plaça i va acabar l’esprint catorzè.Amb un temps de rècord (1:38.190), Espargaró es va garantir la pole al matí, en una Q2 que Marc Márquez no va arribar a assolir, la qual cosa el va relegar a sortir catorzè. El de Granollers va perdre el liderat en l’arrancada en favor de Bagnaia i va anar perdent places. Tanmateix, es va veure beneficiat per les caigudes de fins a tres pilots quan lideraven: Raúl Fernández (Aprilia), Brad Binder (KTM) i Pecco Bagnaia, aquest últim en l’última volta perquè Espargaró sumés la primera victòria del curs.Per la seua part, Marc Márquez va tornar a fer una bona sortida i va travessar la meta vuitè en la primera volta. Com ja va fer a Le Mans, va anar progressant a poc a poc i, amb les caigudes al capdavant, es va trobar immers en la lluita pel podi amb Pedro Acosta al davant i Jorge Martín perseguint-lo, encara que el madrileny va anar perdent ritme al darrere.Així, Márquez i Acosta es van trobar mà a mà en la lluita per la tercera plaça i el cerverí va depassar el murcià en l’última volta per aconseguir la tercera plaça que va acabar sent la segona per la caiguda de Bagnaia.A més, Márquez es col·loca segon a la general, a 37 punts del líder Jorge Martín, superant el mateix Bagnaia.

De cara a la carrera d’avui es va mostrar preocupat perquè “les temperatures seran fins i tot més elevades que les de l’esprint i la Ducati pateix una mica més en aquestes condicions, però ho intentarem”.

“M’he sentit a gust, però no creia poder remuntar”

Després del seu segon lloc a l’esprint, Marc Márquez va declarar que “m’he sentit més còmode sobre la moto després de fer ajustaments importants al matí, però no m’esperava aquesta remuntada”. “Sabia que venia de tenir un gran ritme a França i avui m’he trobat en la posició correcta per treure el màxim de l’oportunitat que hem tingut”.