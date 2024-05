El Vila-sana colpeja primer

El Vila-sana Cooperativa d’Ivars va sumar ahir el primer punt en l’eliminatòria de semifinals pel títol de l’OK Lliga Femenina després de superar (3-1) el Palau de Plegamans, remuntant el gol inicial del campió de la fase regular. Gràcies a una segona meitat molt seriosa en defensa, les lleidatanes van aconseguir aixecar el 0-1 de Fonteglòria i adjudicar-se el primer partit de la sèrie.

El Palau va ser el dominador del primer acte, tot i que van tardar a arribar les primeres oportunitats, totes desbaratades per Sandra Coelho, que va ser qui va estar ahir sota els pals. Tanmateix, poc va poder fer davant la qualitat de Fontdeglòria, que al minut 14 va picar la bola sortint des de darrere de la porteria lleidatana i va marcar el 0-1. Luchi Agudo va respondre amb una bona ocasió, però el gol de l’empat va arribar arran d’una jugada individual en la qual es va ficar pel centre de l’atac, picant també la bola davant de la portera Laura Vicente (1-1) en una mostra de qualitat. El Vila-sana hauria pogut avançar-se abans del descans, però Victòria Porta no va poder aprofitar una falta directa posterior a la blava a Casaramona per una entrada sobre Gime Gómez. Luchi Agudo va tenir una nova ocasió i Victòria Porta va estar a prop de marcar el segon, topant aquesta vegada amb el travesser a només 13 segons del descans.Puigdueta hauria pogut avançar el Palau tot just començar la segona meitat, però va ser el Vila-sana que va colpejar amb el 2-1. Gime Gómez va aprofitar un rebuig de la portera visitant després d’un llançament de Dai Silva per segellar la remuntada. Silva va ser l’encarregada de marcar el tercer poc després, recollint un servei magistral de Luchi Agudo des del lateral. El conjunt del Pla va passar a ser el dominat del joc, que va posar el ritme i obligar el Palau a arriscar. Tanmateix, les visitants no feien la sensació de perill d’altres cops i les jugadores feien la guerra pel seu compte. Però van tenir l’ocasió de retallar diferències en una jugada que va acabar amb la bola al pal. Restaven poc més de dos minuts i el tècnic visitant no es va atrevir a canviar la portera per una jugadora de pista. Quan quedaven 1:44 per al final, Florenza va ser sancionada amb una blava i Barcons es va encarregar de llançar la falta directa. Tampoc hi va haver sort i la bola es va estavellar en Vicente. Barcons encara va tenir una ocasió, però l’eliminatòria es va citar per dissabte vinent, 1 de juny (13.00 hores), quan es disputarà el segon duel de la sèrie.

El tècnic del Vila-sana Cooperativa d’Ivars, Lluís Rodero, es va mostrar molt satisfet després de sumar el primer punt de l’eliminatòria davant el Palau de Plegamans, campió de la fase regular. “Era el rival més complicat amb qui podíem creuar-nos en les eliminatòries. Sabíem que havíem de sortir concentrades des del principi i ens ha costat una mica. Després hem fet un pas endavant i estem molt satisfets del resultat”, va afegir.

Sobre sumar el primer punt, l’entrenador lleidatà va dir que “l’important era guanyar a casa, sumar el primer punt i estar més tranquil·les en el segon. Però, evidentment, no podem jugar el segon pensant en el tercer. Cal anar a totes i tirar-lo endavant i passar a la final”, va assegurar Rodero. Sobre la clau del segon duel, el tècnic va afirmar davant de les càmeres de Lleida Televisió que “la clau serà ser molt fortes en defensa, ser valentes i pujar les marques perquè no puguin treure les transicions de forma fàcil. Cal portar el duel al nostre terreny, que és el que hem fet aquesta vegada en la segona meitat”. “Ens ha passat de tot, però l’equip és conscient de com està i creiem que ho mereix. Intentarem aconseguir-ho des de ja, començant a treballar i centrant-nos en l’enfrontament de dissabte”, va afegir sobre l’estat de forma en el qual arriba el Vila-sana. En cas que el Palau guanyés el segon partit de la sèrie, el matx de desempat es disputarà el dimarts 4 de juny.