Xavi: “Marxo amb la consciència tranquil·la”

L’entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, va dir ahir, en la prèvia de l’últim partit de LaLiga contra el Sevilla (Sánchez Pizjuán, 21.00 DAZN), marxar “amb la consciència tranquil·la” i amb “un aprenentatge salvatge” després de dos temporades i mitja al capdavant del conjunt blaugrana, una experiència que va qualificar d’“espectacular”.

“Avui –ahir per al lector– ho parlava amb l’staff i els jugadors que crec que podem estar orgullosos, perquè no era una situació fàcil. Ho hem donat tot. Hem estat homes de club i hem entès i adaptat a algunes situacions molt adverses. Crec que s’ha fet un bon treball, malgrat que aquest any no s’han complert els objectius”, va afirmar. Xavi va admetre que “han estat dies complicats”, però que després de reunir-se divendres amb el president Joan Laporta, no li queda més remei que acceptar que no seguirà, malgrat assegurar que ell se sentia “motivat i amb l’ambició intacta”. “El president em va transmetre les raons per les quals considera que el club necessita un canvi de rumb, un canvi d’entrenador, i a mi només em queda acceptar-ho i respectar-ho, perquè ell és qui pren totes les decisions. Ens vam donar la mà, una abraçada i ens vam desitjar el millor”, va explicar.Xavi no va tenir ni un sol retret ni una mala paraula per a Laporta. Al contrari, va dir estar-li “agraït” per donar-li l’oportunitat d’entrenar l’equip de la seua vida. “Vull anar-me’n tranquil i en pau”, va insistir el preparador egarenc, que sí que va tenir paraules d’afecte per al vicepresident esportiu, Rafa Yuste, “un home molt especial que ens ha transmès confiança fins a l’últim moment”.Preguntat per com es resoldrà l’any que li queda de contracte, Xavi va assegurar que ja va dir en el seu dia que “no hi haurà cap problema”. El que sí que va avançar és el desig de tornar algun dia a l’entitat blaugrana. “Per què no? És el club de la meua vida. M’agrada ser al Barça, treballar al Barça. I no em tanco la porta, al contrari, tant de bo pugui tornar”, es va sincerar.

“Ara, el que penso és que necessito un descans”, va concloure.

Matthäus creu que Flick emularà Pep

Lothar Matthäus, llegenda del Bayern de Múnic i campió del món amb Alemanya el 1990, creu que el nou entrenador del Barça, Hansi Flick, emularà Pep Guardiola. “Amb Pep el Barcelona era espectacle i gran futbol i amb Hansi poden recuperar aquesta màgia”, va afirmar ahir.

Unai Simón, el porter menys golejat

Unai Simón, porter de l’Athletic, va obtenir ahir el Trofeu Zamora com a porter menys golejat a Primera amb 33 dianes en 36 compromisos, és a dir, amb un coeficient de 0,91. El noruec Sorloth, del Vila-real, es va quedar sense Trofeu Pichichi al lesionar-se durant el partit davant l’Osasuna.

El Bernabéu acomiada Kroos amb un empat contra el Betis

El Reial Madrid va empatar ahir davant del Betis (0-0) per tancar la Lliga en la qual s’ha proclamat campió, en un partit que va servir per acomiadar Toni Kroos en l’últim partit al Bernabéu abans de retirar-se després de l’Eurocopa. L’alemany, visiblement emocionat, va ser homenatjat a l’estadi on ha jugat les últimes 10 temporades. D’altra banda, l’Osasuna va empatar davant del Vila-real (1-1) en l’últim partit de Jagoba Arrasate com a tècnic roget i l’Almeria, cuer, va golejar el també descendit Cadis per 6-1.