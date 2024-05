Expertes en ascensos

El bàsquet és un esport amb una gran tradició a la capital de la Noguera i el primer equip femení del CB Balaguer ha tornat a posar-lo en un lloc destacat. El Q2 Consultors CB Balaguer jugarà la temporada que ve a Supercopa, la màxima categoria del bàsquet femení català. Aquest equip, acostumat als ascensos, ho va aconseguir diumenge amb el suport de l’afició, que va omplir el pavelló 1 d’Octubre en una Fase Final que l’equip local va dominar amb autoritat. Aquest ascens és el segon consecutiu que aconsegueix l’equip i el quart en els últims vuit anys. En la temporada 2016-17 va ascendir a Primera Catalana; en la 2019-20 ho va fer a Primera Divisió estatal, encara que va tornar a baixar un any després. En la 2022-23 va pujar a Copa Femenina i, ara, a Supercopa.

L’artífex d’aquests dos ascensos consecutius és el seu entrenador, Jordi Caufapé, que aquest cap de setmana veia complert un objectiu que no era el que es van marcar a començaments de temporada. “Quan vam pujar la temporada anterior ens vam quedar amb quatre jugadores”, explica. “En vam haver d’incorporar sis de noves, malgrat que la majoria d’elles ja havien estat al club en anys anteriors. L’objectiu era la permanència en Copa, però a mesura que han anat passant les jornades i estàvem a dalt, ja no vam descartar l’ascens, que hem aconseguit en un pavelló ple amb els nostres aficionats. Feia temps que no el veia amb tant públic. I agraeixo a la junta directiva perquè ens ha donat tot el suport per aconseguir-ho”, afegeix. Actualment, el CB Balaguer té 252 llicències federatives i treballa amb 22 equips, dels quals 11 són femenins i 11 de masculins. Jordi Caufapé continuarà com a entrenador de l’equip la pròxima temporada i està convençut que amb l’actual plantilla és possible aconseguir la permanència a Supercopa, tot i que no descarta fer alguna incorporació que pugui donar un plus a l’equip. Destaca també que “la bona relació que hi ha entre les jugadores ha estat la clau per aconseguir aquest ascens”.