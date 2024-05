Rafa Nadal s'acomiada de Roland Garros contra Zverev

Rafael Nadal no va poder firmar la seua enèsima resurrecció a la pista central de Roland Garros, on va caure ahir davant d’un sòlid Alexander Zverev en la primera ronda, en un duel que va tenir aires de comiat malgrat que el 14 vegades guanyador a París no ha descartat tornar l’any vinent.

El resultat, 6-4, 7-6 i 6-3, va ser tan inapel·lable com el partit, que va tenir un únic dominador, tret d’un intent de rebel·lió del mallorquí a la darreria del segon set i en l’inici del tercer, a la qual Zverev es va saber reposar per segellar la victòria. Al final del partit, Nadal es va acomiadar del públic, va assegurar que “segurament” serà el seu últim ball a la central, malgrat que va reiterar que no ho assegura al cent per cent, va agrair el suport de la grada i va dir adeu: “El que sento ara és difícil de descriure, és una cosa molt especial que sempre portaré al cor”, va dir emocionat. Tanmateix, es va negar a rebre l’homenatge que Roland Garros té tantes ganes de fer-li, perquè es va negar a admetre que fos la seua última participació a París, ja que va assegurar que es dona fins als Jocs Olímpics per veure si està en condicions de seguir: “Allà veuré com estic a tots els nivells i prendré una decisió. En un any poden passar moltes coses, dependrà de si soc capaç de disfrutar el dia a dia.”